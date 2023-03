Este es el futuro de Andrea Serna en el ‘Desafío The Box’

Andrea Serna es una de las presentadoras favoritas de los colombianos. Actualmente, es la cara de El Desafío: The Box, y quienes han seguido este reality desde 2004, están felices de verla, pero parece que la caldense decidió cerrar un ciclo tras su participación en esta nueva edición del programa concurso de resistencia física y supervivencia.

En RCN ya se empezaron a comer las uñas, pues desde hace varios años los televidentes se han sentido mucho más atraídos por el formato de ‘El desafío’ que nuevamente vuelve a la llamada ‘Ciudad de las cajas’. Esta será la apuesta del Canal Caracol para recuperar algo del rating que han perdido en los últimos meses por cuenta de las producciones de su competencia.

Desafío The Box 2: Andrea Serna cautivó con cuerpazo - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos

Hay una pregunta que muchos de los seguidores de ‘El Desafío’ se han hecho y esta incluye a Andrea Serna. La cuestión está en si esta edición del reality será la última de la también modelo o por el contrario seguirá con la tradición de verla en la franja nocturna.

Pues esta es una de las grandes dudas que se suscitó luego de que la presentadora hablara en uno de los videos institucionales del reality. “Se viene el estreno de un nuevo ‘Desafío: the box’, el tercero en la ciudad de las cajas y el último. Han sido 19 años de un formato estupendo que ha enamorado durante todo este tiempo a los colombianos”, se dio a entender en una de las publicidades del programa a través de su cuenta oficial de Instagram.

Muchos quedaron un poco confundidos con las expresiones de la presentadora, pero en realidad lo que dio a entender es que se vendrán cambios en el formato y este será el último año en el que se competirá en la ciudad de las cajas, mas no saldrá ella como la presentadora oficial. Hasta el momento, Andrea Serna, seguirá en las próximas versiones, teniendo en cuenta la gran acogida que ha recibido por parte del público colombiano.

Andrea Serna vuelve a ser la presentadora del programa en su versión número 19 - Foto: Cortesía de Caracol

Sebastián Martino, jurado del reality, fue el encargado de confirmar que efectivamente el formato de las cajas no va más. ‘El desafío: the box’ llegó a las noches del Canal Caracol en reemplazo de ‘La descarga’ que tuvo su final este martes 21 de marzo. Si bien el canal no está pasando por su mejor momento en materia de rating, está buscando recuperar su audiencia con diferentes lanzamientos, así como lo hizo con la telenovela Ventino.

Una de las curiosidades que hubo este año en medio de la campaña de lanzamiento del reality fue la visita de Andrea Serna al campamento de ‘La descarga’, la presentadora caldense tuvo la oportunidad de hablar con Dareska, Stefany, Breiner y Oropesa, finalistas del concurso y les hizo la invitación para que estuvieran conectados con uno de los programas más vistos de la televisión colombiana.

Andrea Serna, sin duda, es considerada como una de las mujeres más hermosas de la televisión colombiana, además que tener un gusto increíble en cuestiones de moda. Ha demostrado su versatilidad desde que llegó al mundo del entretenimiento y millones de colombianos la recuerdan por haber sido la presentadora de Protagonistas de Nuestra Tele y La agencia, batalla de modelos.

Ahora los televidentes vuelven a dividir su corazón y deberán quedarse con un reality: Survivor: la isla de los famosos o El desafío: the box. Ya los dos canales privados tienen una competencia con Ana de nadie y Ventino.