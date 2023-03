Ventino, la nueva historia de Caracol que llega la noche de este miércoles a la televisión

La exreina y actriz colombiana Carolina Gómez enfrenta desde la noche de este miércoles, a las 9:30 p.m., un nuevo reto actoral como Martina Pumarejo, una mujer que se mueve en la industria de la música, dispuesta a destruir la vida de cualquiera que se cruce en su camino con tal de obtener lo que desee.

En ese camino, el sueño de cuatro soñadores mujeres caerá en sus manos.

Junto a ella, Natalia Afanador, Makis de Angulo, Camila Esguerra, Olga Lucía Vives protagonizan Ventino (nombre real de una agrupación femenina de pop colombiana), la nueva producción del Canal Caracol que tendrá a un gran elenco del que también harán parte José Ramon Barreto, César Mora y Katherine Vélez.

Ventino - Foto: Cortesía: Caracol Televisión

En entrevista con SEMANA, Carolina Gómez describió a su personaje, una suerte de villana con un pasado de dolor: “Martina es una especie de Mefistófeles, una rockstar en decadencia, como muy diabólica. Una mujer con una psicología muy difícil porque es una sociópata, que son seres creados por su entorno social”, dice.

Entonces, agrega, “no tiene empatía, no siente culpa, es manipuladora, pero supremamente inteligente y con una sensibilidad especial para percibir las debilidades en otros. Y eso hace que ella, al tener una obsesión por el control, logre poner esas debilidades de ellos a su favor. Es una mujer con poder y me gusta, porque, hasta donde sé, tiene un cargo que no existe en la industria de la música, donde históricamente ha sido manejado por hombres. Aunque existan cantantes mujeres, en la parte ejecutiva los hombres son los que han liderado.

Para encarnar a este personaje, la actriz cuenta que realizó “un estudio de los sociópatas para interpretar a Martina y descubrí que son personas que muchas veces son carismáticas”.

“Ella es la dueña de un sello disquero, es mánager, productora de los mejores artistas de Latinoamérica y está a punto de firmar a una artista, tipo Beyoncé y Rihanna, para pasar al mercado anglo, un logro inmenso para una mujer. Hasta ahí, todo normal. Pero resulta que ella viene de una familia adinerada y perdió a sus padres a los 19 años en una muerte trágica. Fue una niña que nunca recibió disciplina ni autoridad. Entonces, si uno mezcla esos ingredientes, tiene una complejidad humana muy rica de interpretar. El tipo de personajes que me gustan”, revela la actriz colombiana.

Carolina Gómez llegará a Ventino, novela de Caracol en la que interpreta a una mánager de artistas. - Foto: Diana Ariza-Cortesía Caracol Tv

Sobre su trabajo con las integrantes de la agrupación, se mostró gratamente sorprendida: “Fueron muy disciplinadas, rigurosas, curiosas del mundo de la actuación. Observaban del talento con más experiencia para aprender. Tienen unas personalidades muy dulces, divertidas y muy profesionales. Entonces, fue muy grato trabajar con ellas.

Integrantes de Ventino son nombradas por Unicef como embajadoras de buena voluntad

La agrupación femenina está cerca de llegar a las pantallas de Caracol Televisión con una historia que contará cuál es el precio de la gloria. Las cuatro cantantes son más que conocidas en el país, sin embargo, esta es una oportunidad completamente diferente para ellas.

María Cristina Makis de Angulo, Olga Lucía Vives, Camila Esguerra y Natalia Afanador, integrantes de Ventino, que se lanzan como actrices en esta nueva novela de Caracol, se suman al grupo de Embajadores de Buena Voluntad de Unicef Colombia.

El nombramiento se hizo durante la conmemoración del Día Internacional de la Niña, fecha en la que Unicef reitera su compromiso global frente a la igualdad de género y al empoderamiento de todas las niñas y adolescentes del país.

Las integrantes del grupo musical, estarán representando los derechos de la infancia y la misión de la Unicef en este campo en Colombia durante un periodo de dos años con miras a ser renovados.