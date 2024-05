Catalina Gómez rompió en llanto en ‘Día a día’ al recordar persona especial en su vida, “no hay fecha que no llore”

Catalina Gómez termina en llanto por recordar a su fallecida mamá

“Hace 15 años, el 12 de mayo. No había nacido Emilia. Todos los días de mi vida mi mamá se viene a mi mente muchas veces en situaciones con mis hijos, siempre me acuerdo de ella qué me estaría diciendo. Ella qué consejo me estaría dando. Cuando siento algún olor (…) Cuando Emilia iba a nacer, mi mamá se murió y era como la demostración de que el amor todo lo puede, y Cristóbal, que fue un milagro, porque casi no llega a este mundo. Cuando estaba en el embarazo de Cristóbal me dijeron que venía con problemas y solo tenía un 1% de probabilidades de sobrevivir. Ellos son mis amores más grandes. Mis maestros más grandes”, expresó Catalina.