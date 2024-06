Martha Isabel Bolaños reapareció en redes tras ser eliminada de ‘La casa de los famosos’; confesó si su salida la afectó

“Ahora justamente nos dimos la mano y nos deseamos lo mejor, o sea lo que pasó se queda acá, es un juego donde todo es ganancia, no tendríamos por qué arrastrar ninguna clase de rencor, nadie le hizo nada al otro tan grave como para cargar algo así”, dijo la eterna Pupuchurra de Yo soy Betty, la fea antes de que anunciaran el nombre del nuevo eliminado de la casa.

Luego, al conocer que había llegado su etapa final en el programa, Martha Isabel se mostró bastante conmovida y no tardó en expresar unas palabras de agradecimiento a su fanaticada por el apoyo que le brindaron durante estos más de tres meses dentro de la competencia. “Lo dieron todo, sé que hoy se movilizó muchísima gente, lo sentí, sentí la energía. No nos alcanzó, pero gracias de corazón porque sentí el apoyo”.

En una publicación que hizo desde su cuenta de Instagram, la caleña volvió a expresar su agradecimiento a todos los fanáticos que le brindaron su apoyo durante su paso por la competencia. “Quiero darles las gracias porque me estoy enterando de la magnitud de esto, ya que uno encerrado no tiene ni idea. Gracias mi gente hermosa por apoyarme, quererme, comprenderme, aceptarme y por votar, aunque no nos alcanzó. La voluntad de Dios es perfecta y vamos con la cabeza en alto”, expresó.