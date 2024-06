¿Presagio? Revelan aterradores detalles de la salud de Omar Geles en concierto de Silvestre Dangond: “No era él”

Revelan detalles inéditos de los últimos días antes de la muerte de Omar Geles

Omar Geles estuvo hospitalizado antes de morir

“Tuvimos la oportunidad de compartir con él el sábado y hablamos de la enfermedad. Yo le pregunté mucho y le dije… porque yo soy honesto; yo a Omar no lo vi como era él. Estaba un poquito como cabizbajito, se notaba como cansado. Por eso yo le pregunté y me dijo: ‘No, yo tuve una descompensación, se me bajó un poquito el azúcar’, y yo le dije: ‘Vamos al médico, compadre, yo tengo un médico aquí que es muy bueno, sería bueno que fuéramos’. Pero bueno, nos metimos en el concierto ese día y de ahí nos montamos todos a la tarima y luego todo mundo se fue para el hotel, en el caso mío para el apartamento”, contó Penchy Castro.