Eliminado de ‘La casa de los famosos’ aseguró que Julián Trujillo “juega a ser otra persona”; destapó comentario sobre Mafe Walker

¿Qué opina Camilo Pulgarín del team galáctico?

Por otro lado, resaltó que una de las dos personas con las que nunca pudo conectar fue Mafe Walker: “No sé si fue energías, pero con Mafe fue muy difícil por el hecho de que ella tiene su lenguaje extraterrestre, entonces a veces se dificultaba mucho la comunicación . Yo traté, se los juro. Mafe me encanta, pero no sé mucho de ella porque no logré descifrar muchos códigos”, d ijo.

¿Qué opina Camilo Pulgarín de Julián Trujillo?

“Pero, él sí ha dicho cosas que me han hecho dudar, porque él ha dicho varias veces que él no fue allá a hacer amigos, entonces yo decía juepucha, alguien que tenía a una persona cercana como Mafe y decir que no tiene amigos en el reality, eso me dejaba mucho qué pensar, entonces puede que esté jugando a ser otra persona. Igual, siento que eso solo lo saben los que lo conocen de afuera”, dijo.