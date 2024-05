Redes estallan tras la nominación de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’; influencer tuvo dura reacción

En primera instancia, los nominados por sus compañeros fueron Sebastián con 1 voto, Ornella 2, Camilo 2, Diana 4, Martha 14 y Julián 21. No obstante, la presentadora Carla Giraldo aclaró que antes de reflejar a los nominados en la placa, había un cambio por el complot que quedó registrado en cámaras.

A raíz de lo ocurrido, ella y sus compañeros no tardaron en reaccionar completamente desconcertados con los resultados, tanto así que la influencer decidió desahogarse con sus seguidores y confesar que desea seguir en el reality .

“Me siento tan mal porque yo sigo, que seguramente a las segureñas ya no les gusta que yo esté acá y lo tengo que aceptar, si quiere otra, voten (…) Mi cara de sorpresa fue porque yo dije: ¿dónde está mi power segureño, las seviguras, los del tema papillentes? Estoy superhumillada, triste, decepcionada, la gente ya no me ama”, expresó.