Este sería el nuevo proyecto de Isabella Santiago tras expulsión de ‘La Casa de los Famosos’

¿Quién es Isabella Santiago?

Isabella es una modelo, reina de belleza y actriz venezolana, que desde haca algunos años hace parte de la farándula en Colombia, donde ha llegado a participar en formatos como la novela Lala’s Spa , donde fue la protagonista, además de otros proyectos como Nadie me quita lo bailao o el reality MasterChef Celebrity Colombia .

Luego de su expulsión, Isa aprovechó su perfil de Instagram, para dejar un pequeño mensaje a sus fans, quienes estaban al tanto de saber cómo estaba luego de su expulsión, donde expresó que “Estoy bien, amigos y público hermoso, que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, aun así seguiré en el proceso de entenderlo”.