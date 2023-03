Paola Turbay compartió emotiva foto junto a Sebastián Carvajal, su coprotagonista en ‘Ana de Nadie’

‘Ana de Nadie’, la nueva novela del Canal RCN, sigue escalando escaños en el rating colombiano y tiene en lo más alto de la noches de la televisión colombiana a la exreina Paola Turbay, quien con este rol ha ratificado por qué se ha mantenido vigente durante las últimas tres décadas, con un talento inigualable en la actuación y una personalidad arrolladora y profesional que muestra en la pantalla chica y en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, Paola ya había mostrado varios adelantos de lo que sería esta producción, que actualmente está en el segundo puesto del rating según Ibope, con 7,39 puntos, y siempre manifestó su gran amor por el personaje, la evolución de la historia y sus compañeros de set, entre los que están los grandes actores Jorge Enrique Abello y Adriana Arango, a quienes se les adhiere uno de los nuevos y destacados talentos de la TV actual, Sebastian Carvajal.

Todos han realizado un trabajo maravilloso y los televidentes lo están agradeciendo, pues siguen sintonizando sus televisores a las 9:30 p. m. Además, con cada capítulo tanto la exreina como sus compañeros de set han ido publicando momentos y experiencias que vivieron al momento de grabar las escenas que dejan sin aliento a los fanáticos.

Esta vez fue Tubay la que despertó ternura y cariño entre sus más de 1,2 millones de seguidores, publicando un par de fotos con su coequipero, dejando primero en su feed una hermosa frase que describe a la perfección la forma en que trabajaron el bumangués y la bogotana, quienes lograron crear una conexión y una confianza tan grande que hace que sus escenas más candentes sean totalmente creíbles.

“Nada más contagioso que una buena carcajada”, dice la frase publicada en el perfil oficial de la exvirreina universal, que ya cuenta con más de 15 mil likes. Luego están las dos fotos de los actores sentados en uno de los set de exteriores de la novela, en un río a las afueras de Bogotá, donde Paola y Sebastián no pudieron seguir la escena que estaban realizando, pues los invadió un ataque de risa que desencadenó en carcajadas que quedaron para la posteridad gracias al fotógrafo de la producción.

“Se pasa bueeeenooo!”, comentó la misma Turbay en la sección de comentarios, donde otras luminarias de la farándula nacional hicieron presencia con mensajes emotivos, como Laura Acuña, Pilar Castaño y la misma Adriana Arango. “Linda!!🔥”, “Las tuyas!!!❤️🙌”, “Me encantan las amigas de Ana…”, “Te estás fajando con esa actualización, felicitaciones 🔥❤️”, “La mejor buena vibra 💫 💖 Las sonrisas más hermosas las de uds! 😘😃”, “😂. Jabon coco 🥥”, “Ustedes son lo máximo !!!! Que gran papel el que están haciendo!!!!!!!!”, son otros mensajes que se leen en el post.

Pero las risas no son lo único que Paola muestra de Ana. Hace unos días, la exreina ha decidido calentar sus redes sociales con una imagen de su personaje en una situación muy sensual, pues solo tiene dos toallas que tapan la hermosa figura que ostenta Turbay a sus 52 años, que ha mantenido con una dieta vegetariana basada en productos autóctonos colombianos y mucho amor, pues ese es el ingrediente principal de su cocina.

“No quiero sonar monotemática, pero ¿qué hago? Ana se adueñó de mis días y mis horas para contar su historia. Se robó mi corazón y el de millones de colombianos que hoy tienen a #AnaDeNadie en el primer puesto de rating. GRACIAS A TODOS y cuéntenme qué les ha parecido. 🤍 PD: esta noche está de INFARTO!”, escribió la actriz en su publicación, que ya cuenta con más de 32 mil likes.

“La mejor del mundo mundial👏”, “Yo amo la novelaaa … Me pone ansiosaaaaa 😂”, “La mujer más linda que he conocido en mi vida. Nunca pasarás de moda por los siglos de los siglos ❤️”, “Ana y Joaquín se adueñaron de mi vida, me robaron el corazón también!! ❤️🔥 Felicidades belleza!”, “D E M A S I A D O ❤️🔥🙌👏”, “Súper no me la pierdo, la veo junto a mi esposo👏👏❤️, son algunos de los comentarios en la foto en toalla de Paola.