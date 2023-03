Paola Turbay despierta pasiones con foto en toalla y recién salida de la ducha

Paola Turbay es una de las exreinas y actrices más queridas de Colombia, todo gracias a que logró su título de virreina universal en 1992 y a partir de ese momento ha mostrado varias facetas de su talento y su profesionalismo, que hoy se decantan en un proyecto televisivo que no solo les ha robado el corazón a millones de televidentes, sino también el de ella misma, tal como muestra en sus redes sociales.

Se trata de la novela del canal RCN que estelariza, Ana de nadie, el remake de la famosísima producción Señora Isabel, que en la década de los 90 arrasó con el rating colombiano y ahora, con una historia más fresca y muy cotidiana para las nuevas generaciones, Turbay ha ratificado por qué sigue siendo una de las mejores actrices de Colombia, que incluso logró tocar las mieles del éxito en Hollywood.

Paola y Sebastián protagonizan 'Ana de nadie'. Foto: Instagram @sebastiancarva. - Foto: Foto: Instagram @sebastiancarva.

Hoy la novela ha logrado posicionarse entre los primeros lugares del rating, tal como lo han publicado medidores como Ibope, dándole un promedio de 7 puntos a esta producción, en la que también están luminarias como Jorge Enrique Abello, Laura Archbold, Adriana Arango y el joven galán Sebastián Carvajal, quien interpreta al treintañero que se enamora de una Turbay madura, decidida y despechada.

Gracias a este amor que la exreina le tiene a su personaje, ha decidido calentar sus redes sociales con una imagen de su personaje en una situación muy sensual, pues solo tiene dos toallas que tapan la hermosa figura que ostenta Turbay a sus 52 años, que ha mantenido con una dieta vegetariana basada en productos autóctonos colombianos y mucho amor, pues ese es el ingrediente principal de su cocina.

Paola Turbay confesó una verdad de su vida íntima, pero nadie le cree. - Foto: cuenta de instagram @paolaturbay

“No quiero sonar monotemática, pero ¿qué hago? Ana se adueñó de mis días y mis horas para contar su historia. Se robó mi corazón y el de millones de colombianos que hoy tienen a #AnaDeNadie en el primer puesto de rating. GRACIAS A TODOS y cuéntenme qué les ha parecido. 🤍 PD: esta noche está de INFARTO!”, escribió la actriz en su publicación, que ya cuenta con más de seis mil likes.

De inmediato sus seguidores respondieron a la muestra de sensualidad y cariño de la exreina y le dejaron mensajes en la sección de comentarios como: “La mejor del mundo mundial👏”, “Yo amo la novelaaa … Me pone ansiosaaaaa 😂”, “La mujer más linda que he conocido en mi vida. Nunca pasarás de moda por los siglos de los siglos ❤️”, “Ana y Joaquín se adueñaron de mi vida, me robaron el corazón también!! ❤️🔥 Felicidades belleza!”, “D E M A S I A D O ❤️🔥🙌👏”, “Súper no me la pierdo, la veo junto a mi esposo👏👏❤️.

“Colombia es una sociedad machista”

En el marco del lanzamiento de la novela, SEMANA conversó con la exreina y actriz y el reto de darle vida a este personaje en una época en la que las mujeres ya están más empoderadas. Sin embargo, Turbay reconoce que, tanto tiempo después, la colombiana sigue siendo “una sociedad machista”.

Paola Turbay es la protagonista de 'Ana de nadie' del canal RCN. - Foto: Instagram

Al momento de indagarle a Turbay sobre por qué es un tabú que una mujer mayor tenga un romance con un hombre menor, cuando es “normal” que un hombre mayor tenga una relación con una mujer menor, ella respondió: “porque nosotros, queramos o no, vivimos en una sociedad machista, y esos son tabúes propios de una sociedad así. Pero creo que este tipo de relaciones son cada vez más frecuentes. Porque hoy en día las mujeres ya trabajamos, facturamos y no lloramos. Entonces, cada vez estamos más a la par. Aunque no podemos negar que todavía lo siguen viendo mal”, palabras que también hacen alusión a la famosa frase de Shakira en su Music Session #53 con Bizarrap: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.