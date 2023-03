Paola Turbay: ¿quiénes son los hijos de la exreina y a qué se dedican?

Paola Turbay, actual protagonista de Ana de nadie, se convirtió en una de las mujeres más famosas y reconocidas de la farándula colombiana, debido a todo el desempeño que tuvo en escenarios actorales y mundiales como el Miss Universo. La celebridad fue coronada como virreina de la belleza en 1992, destacando por su físico, su carisma y su personalidad.

Paola Turbay, una de las mujeres más famosas de la farándula nacional - Foto tomada de Instagram @paolaturbay - Foto: @paolaturbay

Uno de los detalles que más se robó las miradas de los curiosos en los medios y las redes sociales fue el núcleo familiar que construyó la ex Señorita Colombia con Alejandro Estrada, tras casi 30 años de relación amorosa. Ambos colombo-estadounidenses unieron sus vidas en 1992, emprendiendo un camino que ha sido admirado por miles de personas.

Paola Turbay se casó con su pareja y luego le dio la bienvenida a sus dos hijos, Sofía y Emilio Estrada, quienes se convirtieron en pieza fundamental de su realidad. La exreina cautivó con la familia que conformó, plasmando un poco de la relación que tiene con los jóvenes y su compañero sentimental.

Sofía, Alejandro y Emilio Estrada junto a Paola Turbay. - Foto: Instagram @paolaturbay

En la actualidad, Paola Turbay logró robarse todos los elogios y aplausos de sus fieles seguidores de los escenarios digitales, debido a los jóvenes que formó y que destacan por diferentes temas. La actriz compartió contenidos junto a sus dos hijos, despertando curiosidad en sus los usuarios de Instagram.

Sofía Estrada:

Sofía Estrada es la hija mayor de la pareja de colombo-estadounidenses y ha sido quien destacó en los medios nacionales por su talento y su belleza. La joven, nacido en 1996, actualmente tiene 26 años y se enfocó en su trabajo como DJ.

La joven se dedicó a la música y al modelaje. - Foto: Instagram @sofiaestradaturbay

La joven estudió en nueva York y se enfocó en el lado cultural y artístico, muy similar a su progenitora, quien destacó como actriz en proyectos como Las noches de Luciana, Mentiras perfectas y The secret life of the american teenager.

Estrada se fue de lleno en el modelaje, teniendo en cuenta que desde muy pequeña participó en proyectos y comerciales junto a Paola Turbay. La artista también llamó la atención por su belleza y los rasgos que conserva de su mamá; además de la relación sentimental que lleva con un cantante llamado Tuto.

Emilio Estrada:

A diferencia de Paola Turbay y su hermana, Sofía Estrada, Emilio Estrada se fue por otro camino y decidió seguir los pasos de su padre en temas de emprendimiento y negocios. El joven viajó a España en el pasado para estudiar y formar su carrera, manteniendo un perfil bajo en el escenario público.

Emilio se convirtió en protagonista de distintas publicaciones en redes sociales, reflejando el amor y cariño que tiene con su familia. El hijo de Turbay recibió toda clase de comentarios, debido al gran parecido que posee con su papá, Alejandro Estrada.

Él es el eterno amor con el que Paola Turbay lleva casi 30 años de relación

Uno de los temas que más causó curiosidad fue el matrimonio que formalizó con Alejandro Estrada, con quien lleva un poco más de 30 años de relación. Ambos se conocieron en 1992, duraron dos años de novios y avanzaron rápidamente en esta historia, dándose el ‘sí’ en el altar en septiembre de 1994.

Pese a que no suelen mostrar mucho de su vínculo sentimental, la pareja dejó en claro lo feliz y unida que es actualmente luego de 31 años unida. Las pocas publicaciones que suben a redes sociales enmarcan las emociones que cargan, viéndose como compañeros, amigos y esposos.

“¡Cero y van 28! 2 años de novios y 28 casados. Empezamos a salir el 24 de septiembre de 1992, nos casamos a los 2 años exactos y desde entonces hemos reído y llorado. Hemos vivido y hemos creído. ¡Todo desde el amor y deseo de ser el mejor para nosotros mismos y para el otro!”, escribió la colombiana en una publicación, donde celebró uno de sus aniversarios.

La pareja lleva 31 años de haberse conocido e iniciado una relación. - Foto: Instagram @paolaturbay

Alejandro Estrada es un empresario colombo-estadounidense que destacó por los negocios que realizó en Latinoamérica en espacios como servicios financieros, hoteles, licores y cosmética. Estudió diseño de comunicaciones en el Art Center College Design, en Suiza, explorando distintos campos que lo llevaron a triunfar en el mundo.

Cambio 16 realizó un perfil de la pareja sentimental de Paola Turbay, detallando la creación de Fusion Networks (una de las empresas más grandes de contenido web en Latinoamérica) en 1999 y ocupando el cargo de vicepresidente senior de Guggenheim Partners de 2000 a 2006.

En 2006 Estrada estuvo asociado con la compañía TBK Investments, pero la sociedad vendió la compañía a GrenSpring Family Offices y el colombo-estadounidense tomó el cargo de vicepresidente senior en 2007 por un largo tiempo. Con el paso del tiempo, el empresario avanzó profesionalmente y se dedicó a manejar un proyecto llamado La finka sana, uno de los más famosos en Colombia en todo el tema de premacultura (diseño agrícola, económico, social y político basado en el ecosistema).