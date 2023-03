Paola Turbay y Carolina Gómez: las exreinas que se enfrentan por el ‘rating’ de la televisión colombiana

Empezó marzo y con este mes también se estrenarán en RCN y Caracol dos telenovelas que prometen dar de qué hablar. Los dos canales tienen ambiciosas apuestas con “Ana de nadie” y “Ventino”, respectivamente. Las noches de la televisión colombiana estarán protagonizadas por dos ex señoritas Colombia y virreinas universales de la belleza. Nada más y nada menos que Paola Turbay y Carolina Gómez.

Paola Turbay es la protagonista de "Ana de Nadie". Por su parte, Carolina Gómez es la antagonista en "Ventino". - Foto: Canal RCN - Canal Caracol

Este miércoles son portadas de medios y tema de conversación en las redes sociales. No es para menos, dos de las mujeres más queridas tendrán que competir para ver quién se queda con el número uno en audiencia en una época en la que la televisión no está pasando por su mejor momento. Antes las producciones podían llegar a marcar hasta 14 puntos. En la actualidad, la más exitosa puede llegar a 8. Lo cierto es que los canales ahora buscan contrarrestar esta crisis y las apuestas no son menores.

En el caso de RCN, el regreso de Paola Turbay a la televisión nacional ya es de por sí un hit, pero varios televidentes han expresado que tienen su corazón partido. Algunos usuarios en las redes sociales vaticinan éxito para las dos. Incluso ya planean sus estrategias para poder estar al día con las dos y es grabar una telenovela mientras están viendo la tora. “Con la tecnología no hay pierde”, dijo en Twitter una usuaria que estará al tanto del lanzamiento de las producciones.

“Se viene un mano a mano muy bueno el miércoles con las novelas de RCN y Caracol. Paola Turbay, por un lado, y por el otro Carolina Gómez. Ambas talentosas y muy carismáticas”, son otros de los comentarios que se pueden leer en la red social.

Por otro lado, está Carolina Gómez con “Ventino”, una nueva apuesta del Canal Caracol donde el hilo conductor, de alguna manera, es la música. En el lanzamiento de dicha producción Dago García le expresó a la revista Fucsia que desde hace varios años la apuesta del canal se ha enfocado en los productos musicales y estos han calado muy bien en la audiencia colombiana.

En esta telenovela los espectadores verán a la actriz caleña interpretando a una despiadada manager que buscará de todas las formas salirse con la suya. En el primer episodio los televidentes se encontrarán con escenas bastante sugestivas.

La telenovela que llega a las noches del Canal Caracol es una obra de ficción que cuenta con la actuación de las integrantes del grupo musical Ventino. Carolina Gómez hace el papel de Martina, una codiciosa y ambiciosa mujer que utiliza a los hombres a su antojo para lograr lo que quiere. El productor ejecutivo de esta telenovela es Manuel Peñaloza quien ya ha estado detrás de otras importantes producciones de este canal. Entre ellas: “El secretario”, “Tiro de gracia”, “Sinú”, “Los Morales”, “La Cacica” y “Arelys Henao”, entre otras. Esto marca también el regreso de Carolina Gómez después de su exitoso protagónico en “La Venganza de Analía”.

La exreina será antagonista en Ventino - Foto: @carogomezfilm

“Ana de nadie” es un remake de una vieja conocida de los colombianos: “Señora Isabel”, que fue protagonizada por la primera actriz Judy Henríquez, quien curiosamente también hace parte del elenco de esta nueva versión. En dicha telenovela, Paola Turbay, ex señorita Colombia interpreta a una mujer que se enamora de un hombre muchos años menor que ella luego de que su matrimonio se viera en crisis por cuenta de las infidelidades de su esposo, Horacio Valenzuela (Jorge Enrique Abello). Este remake se suma a otros que ya se han hecho sobre esta novela escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo. Entre ellos: “La señora”, “Mirada de mujer”, “Victoria”, y “Si nos dejan”.