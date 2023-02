Paola Turbay dejó ver su lado humilde con habitantes de calle; encontró a sus más ‘fieles seguidores’

Uno de los rostros que permanecen activos en el mundo de la farándula es el de la actriz, empresaria y exreina de belleza Paola Turbay. Gracias a su trayectoria, la también presentadora se ha ganado el cariño y la admiración de los colombianos, siendo uno de los personajes públicos más queridos.

En varias ocasiones, Paola Turbay ha mostrado su lado humilde y humano, dejando ver su apoyo a situaciones como el de la supuesta historia de un niño con un conocimiento prodigioso en matemáticas que tenía que vender dulces en la calle para poder subsistir. No solo se enterneció, sino que se puso a bombear con todas sus fuerzas para que se moviera cielo y tierra y así dicho menor recibiera la ayuda que necesitaba para poder salir adelante, como cualquier chico de su edad. Sin embargo, todo quedó en una desazón gigante, pues rápidamente se reveló la verdad y la actriz terminó con los brazos cruzados y una indignación infinita.

Paola le pidió a sus seguidores mantener "la confianza para ayudar". Fotos: Instagram @paolaturbay. - Foto: Fotos: Instagram @paolaturbay.

Pues bien, recientemente, la actriz tuvo un encuentro inesperado con una pareja habitante de calle, quienes demostraron ser sus ‘más fieles seguidores’ a las producciones en las que ha participado.

A través de sus historias instantáneas de su perfil oficial de Instagram, Paola Turbay dejó ver, con sus más de un millón de seguidores, la conversación que tuvo inicialmente con un hombre habitante de calle, quien mostró su gran admiración a la actriz por la telenovela colombiana del 2004, Las noches de Luciana.

“Luciana es una novela muy bacana. Yo era fanático, no le digo que me la vi de principio a fin. Me fascinó”, señaló, a lo que Turbay lo interrumpió: “¿Ese hueso le gustó?”, de inmediato el hombre le respondió: “No, para nada mamita”.

Historias instantáneas en Instagram de Paola Turbay. - Foto: Foto tomada de Instagram @paolaturbay

Segundos después, el hombre explicó por qué se consideraba tan fanático de la novela y, además, se presentó ante la actriz, así como a su esposa. A su vez, Turbay se sintió conmovida y feliz por la actitud y la relación de la pareja que decidió hacer un compromiso con ellos: “Qué pareja tan bonita (...) Por aquí nos volvemos a ver”.

Asimismo, la actriz recibió un halago por parte de ellos: “La forma de ser que tiene usted es igual al de la novela”, dijo entre risas.

Por último, en el video se ve cuando el hombre le pregunta sobre la siguiente producción que saldrá en la televisión colombiana, a lo que respondió Turbay: “Ana de Nadie”. La pareja habitante de calle se comprometió con la actriz a seguir muy cerca el nuevo proyecto que será emitido por el Canal RCN.

La exreina de belleza catalogó a su 2022 como un año "de locos". - Foto: Instagram: @paolaturbay

El noviembre del año pasado, RCN anunció el inicio de las grabaciones de su nueva telenovela llamada Ana de nadie, la cual contará con grandes talentos de la farándula nacional como la exreina de belleza Paola Turbay, quien tendrá el papel de Ana Ocampo, y el actor Jorge Enrique Abello, encargado de interpretar a Horacio Valenzuela.

La producción cuenta la historia de un matrimonio de más de 25 años, aparentemente feliz, que cambia repentinamente a causa de una infidelidad que involucra a una persona mucho más joven que el responsable. Esto se convertirá en un reto para la persona afectada, pero también en una oportunidad para aprender más sobre el amor propio.

Otros nombres que hacen parte de este proyecto son Sebastián Carvajal, Carlos Báez, Lucho Velasco, Judy Enríquez, Adriana Arango, Adriana Romero, Andrés Toro, Laura Archbold y Diana Wiswell.

La razón por la que Paola Turbay detuvo por un momento las grabaciones de ‘Ana de Nadie’

La exreina, actriz, modelo y empresaria, Paola Turbay, forma parte de la nueva producción del Canal RCN ‘Ana de Nadie’ y hace un tiempo Turbay utilizó sus redes sociales para decir: “¡Estoy que brinco en una pata! Hace tres meses me llegó un personaje absolutamente divino que me ha movido las fibras a todo nivel. Gracias a un equipo increíble y a un elenco de lujo”.

No obstante, las grabaciones de la producción se detuvieron este viernes durante el partido Croacia - Brasil, pues todo el equipo de grabación estaba atento a los resultados que dejaron eliminado a Brasil, tras unos penaltis.

“Esta gente no trabaja... después no digan que por qué no salimos al aire”, dijo la exreina a través de su cuenta de Instagram y en donde se observa a todo el equipo de ‘Ana de Nadie’ viendo el partido.