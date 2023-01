Paola Turbay le da una lección de solidaridad a los “tipejos” del video del “niño calculadora”

Paola Turbay es una mujer de objetivos claros en la vida y cuando se traza uno de ellos lo cumple, pues no le gusta dejar nada a medias, como le sucedió cuando cayó en la frase que crearon unos influencers con la supuesta historia de un niño con un conocimiento prodigioso en matemáticas que tenía que vender dulces en la calle para poder subsistir, un argumento perfecto para enternecer cualquier corazón.

El de la exreina no solo se enterneció, sino que se puso a bombear con todas sus fuerzas para que se moviera cielo y tierra y así dicho menor recibiera la ayuda que necesitaba para poder salir adelante, como cualquier chico de su edad. Sin embargo, todo quedó en una desazón gigante, pues rápidamente se reveló la verdad y la actriz, que en este momento está protagonizando la novela de RCN Ana de Nadie, terminó con los brazos cruzados y una indignación infinita.

La exreina dejó un duro mensaje a los "seudoinfluencers" del video. Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

Ella misma salió en sus redes sociales y denunció la falta de respeto de aquellos que generaron semejante revuelo con un objetivo difuso y sin fundamento, sin embargo, también aprovechó el tema para dar una clase de filantropía. “Me imagino que ya se enteraron… Yo anoche me enteré de la verdad del ‘niño calculadora’ Juan José y esta infortunada farsa de unos ‘seudoinfluenciadores’ peleles payasos que no tengo ni idea qué intención tendrían, porque no creo que le hayan sacado ni plata a eso…Quedamos muy aburridos todos, obvio, nos sentimos ilusionados con las ganas de ayudar y frustrados al saber que todo era mentira. Pero si hay algo bueno que se puede sacar de esto, es que hemos demostrado que somos gente que nos gusta apoyar, que nos animamos cuando vemos la posibilidad de darle una mano a alguien, somos solidarios y eso es lo más importante”, declaró la exreina.

Paola Turbay - Foto: Instagram @PaolaTurbay

Lo mejor del caso es que no pasó ni un día para que Turbay encontrara una forma de ayudar, esta vez real, y se trata de una mujer que vive en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, que está pasando por grandes necesidades y todo porque es cabeza de hogar y madre de dos niños autistas, que requieren de cuidados especiales, asunto que no le permite desplazarse a ningún trabajo.

Ella es Andrea, la mujer que Paola quiere ayudar. Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

La misma Paola fue al hogar de Andrea, la mujer que necesita la ayuda. Allí fue testigo de las necesidades que tiene, compartió con sus dos hijos, se dio cuenta de todo el cuidado que ellos requieren permanentemente y hasta le dio espacio a dicha señora para que contara su historia y explicara por qué vive en esta situación, todo registrado en un video que Paola publicó en su perfil oficial de Instagram.

“Está atrasada con los pagos de arriendo, no tiene cómo comprar mercado ni cómo suplir sus necesidades básicas. No puede salir a trabajar porque no puede dejar a los niños al cuidado de nadie. Necesitan un cuidado demasiado especial”, escribió Paola en su post, que tiene como objetivo “visibilizar su caso para conseguir una ayuda económica, un computador y un trabajo que pueda hacer desde casa para no desatender a los niños. Ella maneja programas de computador y tiene experiencia como digitadora y operadora de Call Center”.

La actriz dejó toda la información pertinente para que sus seguidores ayuden a Paola. Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

La exreina también compartió la información bancaria de Andrea para los que quieren donar dineros directamente y dejó abierta la posibilidad para aquellos que podrían emplearla en las condiciones que ella necesita para así salir adelante con sus dos hijos.

De inmediato muchos de los seguidores y amigos de Paola anunciaron en la sección de comentarios que ya hicieron su aporte económico a Andrea, además de resaltar el buen manejo que le da la actriz a sus redes sociales y muchos atinaron a decir que ella es una verdadera influencer, pues sí pone sus perfiles de Instagram y demás al servicio de aquellos que necesitan un apoyo adicional para salir adelante.