Paola Turbay está furiosa e indignada por la historia falsa del ‘niño calculadora’

Colombia entera se sorprendió con el video que publicó un influencer donde se ve a un niño aparentemente vendiendo dulces en un parque para subsistir, quien luego de varias preguntas dejaba ver un innato talento para las matemáticas, pues según las imágenes podía hacer una infinidad de operaciones matemáticas complejas en la mente en tan solo segundos.

Esto generó un impacto mediático a tal punto que el mismo presidente Gustavo Petro, políticos reconocidos del país, actores y personajes de la farándula se volcaron a opinar sobre el video y hasta intentaron buscar al niño para darle la oportunidad que él mismo alegaba no tener, pues sus padres supuestamente estaban fallecidos y las ventas era su única forma de salir adelante, sin recibir ningún tipo de educación.

Una de las mujeres más queridas por los colombianos, Paola Turbay, fue una de las que se puso la camiseta y empezó una gran campaña para encontrar al chico de 11 años, que se llamaría Juan José Rúa, y buscarle apoyo para que pudiera explotar el supuesto talento académico que demostraba tener.

Asunto que dio muchos frutos, pues la misma actriz reveló en sus historias de Instagram que ya había muchos interesados en no solo brindar ayuda económica, sino en patrocinar en 100 % los estudios y la vida del pequeño.

Sin embargo, la mentira se cayó por su propio peso y fue en cuestión de horas que miles de personas se empezaron a dar cuenta que el video había sido planeado, producido, grabado y editado como si se tratara de una ficción más para el prime time de la televisión colombiana, generando repudio y rabia entre los que se creyeron la historia, que según uno de sus creadores, tenía como objetivo “crear conciencia”.

“Este video es completamente falso. La verdad es que nosotros lo único que queremos con este tipo de contenido es generar conciencia en los jóvenes, ya que estos no deben estar en las calles trabajando. Es una realidad que se vive en Colombia”, precisó el influenciador en entrevista con el creador de contenido vallecaucano El Cejas Rivera.

Turbay no fue la excepción y también se dio cuenta de que su noble causa estaba enfocada en una patraña, lo que hizo que su buena intención quedara en el aire y le tocara salir ante sus más de 1,2 millones de seguidores a expresar su enojo y su impotencia frente a las mentiras de los “influenciadores”.

“Me imagino que ya se enteraron… Yo anoche me enteré de la verdad del ‘niño calculadora’ Juan José y esta infortunada farsa de unos ‘seudoinfluenciadores’ peleles payasos que no tengo ni idea qué intención tendrían, porque no creo que le hayan sacado ni plata a eso”, arremetió Paola en sus historias de Instagram, dejando ver su enojo y su decepción, pues ella misma movió masas para dar su ayuda y nada de eso se pudo materializar.

Pero no todo fue rencor, pues la exreina siempre le trata de sacar lo mejor a toda situación y esta vez no fue la excepción. “Quedamos muy aburridos todos, obvio, nos sentimos ilusionados con las ganas de ayudar y frustrados al saber que todo era mentira. Pero si hay algo bueno que se puede sacar de esto, es que hemos demostrado que somos gente que nos gusta apoyar, que nos animamos cuando vemos la posibilidad de darle una mano a alguien, somos solidarios y eso es lo más importante”, declaró la actriz.

Otro de los mensajes que dejó Turbay en sus historias es que no se pierda la confianza en la vida, pues los mentirosos siempre estarán a la orden del día, pero “no por eso todos serán iguales”. También dijo que en el futuro volverá a hacer lo mismo cuando vea que puede ayudar, eso sí, “abriendo más los ojos” para no volver a caer en manos de mentirosos que se aprovechan de la “gente buena”.