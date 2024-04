‘Lo que viví allá fue muy duro’: Beba rompió en llanto tras recordar su expulsión del ‘Desafío XX’

La polémica que generó Valerie de la Cruz, conocida como Beba , durante su partición en el Desafío XX dio mucho de qué hablar entre los televidentes , que no se perdían detalle de cada transmisión del programa.

¿Por qué expulsaron a Beba del Desafío?

Beba rompió en llanto tras recordar su expulsión del Desafío XX

Todo ocurrió cuando las presentadoras le mostraron imágenes de lo que fue su expulsión, que terminaron conmoviendo a la exparticipante a tal punto, que no pudo contener las lágrimas.

La exparticipante del Desafío XX no ocultó sus emociones. | Foto: Día a día

Durante el programa también hizo referencia a su estado de salud, cuando mencionó que, “Lo que yo quería decir era: primero, y lo recalco, admiro a todos un montón. Yo sé que no era la única que estaba mal de salud, sé que había mucho por todo lo que acarrea el nivel de esta competencia, pero yo quizá no estaba igual de preparada mental y emocionalmente como todos los que estaban ahí que ya sabían a lo que iban, porque habían intentado año tras año entrar y no es fácil”.