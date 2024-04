Se destapó con cuánto dinero salió Beba del ‘Desafío XX’, tras fuerte expulsión

Se trató de Valerie de la Cruz, conocida como Beba, quien no respetó el juego y optó por hacer su voluntad, quitándose unos guantes que debía llevar, además de abandonar Playa baja para dormir en la casa de Alpha . Este camino no resultó de manera positiva y detonó una sanción imborrable.

“Sí, fueron demasiadas cosas, fue muy honesto lo que dijo Andrea Serna, de decir: ‘Gracias, tu historia en el ‘Desafío’ ha terminado. Esto era un tema de consciencia, un tema de paz mental y un respiro para mí. La oportunidad me buscó a mí, quisiera aclarar algo que me ha estado pesando. Durante este fin de semana, tuve la oportunidad de revisar lo que dije y el contexto en el que lo expresé”, afirmó.

“Por razones obvias, en este nivel de competencia, no estaba mentalmente preparada y no fue fácil. Me gustaría corregir algo que dije anteriormente. Mis disculpas si sonó arrogante en absoluto. La oportunidad no me buscó, se presentó de repente, eso debí decir”, agregó en conversación con el matutino.