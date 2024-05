Lluvia de críticas a reingreso de Nataly Umaña a ‘La casa de los famosos’; ¿es justo?

Así se ha podido ver en X, donde los espectadores han lanzado muchas opiniones, donde se destacan comentarios como, “¿A son de qué reingresa Nataly?, es la vaina más injusta e incoherente, RCN le debe algún favor o qué” ; “¿Un reingreso serio? No me jodan aquí, nadie quiere a esa vieja, ni los galácticos ni los papillentes”; “Mrk, qué necesidad de meter a Nataly otra vez, que fastidio” ; “¿Y para qué meten a alguien que ya salió hace mucho tocó sacarla el domingo?”.

¿Qué dijo La Segura tras su salida del reality?

“No sé qué pasó, todo estuvo muy raro, yo apenas me estoy enterando de cosas, no sé qué vio la gente. Veo a mucha gente ‘segureña’ ofendida, algo raro pasó, pero prefiero no decir mucho, no quiero escudriñar tanto en el tema”, manifestó ante las cámaras.