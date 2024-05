Polémicos audios del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre crisis de Fiduprevisora: “Después lo arreglamos”

SEMANA conoció varios audios en los que se escucha al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, referirse a la crisis de la Fiduprevisora que está a cargo del modelo de salud de los maestros del país y que se encuentra en crisis y los problemas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

“El presidente dijo ‘no hagan eso’, hoy hay que hacerlo, por eso le digo, no lo amarren, después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere. Inclusive, posteriormente lo que el pueblo quiere. Llamen a Drogas La Rebaja, ¿por qué no pueden llamar a Drogas La Rebaja”, cuestionó el ministro de Salud en uno de los audios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, les presentó el nuevo sistema de salud a los maestros durante una reunión de Fecode en el Hotel Tequendama. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / NICOLAS LINARES

Más adelante, en la misma conversación, pide solucionar la crisis de los medicamentos, una de las principales quejas: “Les voy a pedir una cosa: ¡dispensen! Tenemos problemas con medicamentos, fácil, dispensen en las nuevas clínicas, dispensen con todos los dispensadores. Hablen con Giovanny que comience a repartir la droga, los medicamentos perdón (risas)”, dijo el ministro de Salud.

En otro de los audios vuelve a decir que hay que actuar sobre la marcha y luego se ajusta a lo que el propio presidente Gustavo Petro quiere y le ha pedido. “Que, los medicamentos, después arreglamos el problema y le cumplimos al señor presidente de la República, pero hoy, qué fue lo que hizo, llegó y nos dijo lleguen para Bogotá. Entonces, aquí este es un tema de todos. Aquí estamos todos en la misma... si esto sale mal, es malo para todos. Aquí no queda títere con cabeza. Aquí somos un solo grupo, solucionemos los problemas”, aseguró Jaramillo.

Asimismo, el ministro sigue insistiendo en que se debe solucionar rápidamente la crisis de los medicamentos. “Que los dispensen”, insiste. Y pide que se haga de forma más expedita. “Si está Droguerías La Rebaja está ahí cerca, nos hace falta la Droguería La Rebaja. Después se mira cómo se arregla el problema”, afirmó.

El ministro de Salud sigue insistiendo en que se debe solucionar la crisis sobre la marcha y luego se analiza qué camino se toma, a pesar de que reconoce que de por medio hay una gran cantidad de recursos. “Con autoridad para poder dar todas las autorizaciones, después vemos. Si aquí necesitamos plata del Fomag, no un peso, no dos pesos, millones de pesos. Entonces no se van a gastar la plata en un segundo, si hay que poner más plata, pues ponemos más plata. ¿Y qué van a hacer? Lo que sea, pero no pueden estar amarrando los contratos, entonces amarran los contratos... y tenemos que prestar el servicio completo”, afirmó el ministro.

Y agrega: “Entonces yo creo que aquí no se puede, y el consejo tiene que rápidamente dar orden para atender la gente, y, como ustedes dicen, a través de un mecanismo, tener en las oficinas, allá en cada oficina...”.

Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: Cortesía prensa Cámara de Representantes

En otro de los audios se refieren al tarifario y también señala que se debe corregir sobre la marcha. “El tarifario, que definitivamente no sea un problema, no se pongan a pensar, después corregir”, dice Jaramillo. Mientras que otra persona, que parece ser Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, le reclama al ministro: “hay que corregir, pero el problema es el tarifario”.

El ministro toma la palabra y le contesta aireado: “ni le voy a echar la culpa, ni usted me la echa a mí, una de las dos (...) Consigan un Soat, hay Soat, menos 5 menos 10, no le pongan a eso si vamos a tener ninguna clínica acreditada se va a dejar imponer tarifario. Ese es un costo. Pero doctor Mauricio, usted arrancó por ahí, yo vengo aquí abierto a todas las cosas, pero no que entonces que desafortunadamente la culpa es de un tarifario que no nos aceptan, no, no señor”, le dice el ministro a Marín.

“A mí no me gusta que queden los cabos sueltos, es que el doctor no puede dejar cabos sueltos. Y él arrancó con eso (...) Yo le saco las cosas y le digo claramente cómo fue”, le reclama Jaramillo a Marín.

El ministro de Salud reconoce que “el problema estructural es el tarifario que lo han rechazado las IPS, esas son palabras suyas”, asegura. A lo que Marín le agrega: “y del Ministro de Hacienda”, tratando de evidenciar la responsabilidad del Gobierno y el gabinete de Petro.

Eso genera que el ministro Jaramillo la emprenda contra su colega, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, incluso con insultos. “Que el ministro de Hacienda se venga también para acá y que se venga a comer culo porque no puede ser que estemos nosotros acá para voltear. Pero entonces si nosotros somos los que estamos acá respondiendo, pues que venga, pero no solamente nosotros. Muy bueno estar por allá, pero es muy difícil estar aquí y que los responsables sea uno”, dice el ministro.

En la reunión también estaba Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora. | Foto: Fiduprevisora

Igualmente, evidencia un desgaste por toda la crisis que se ha generado y culpa a Petro de haberlo metido allí. “Hace rato que nosotros nos queremos salir de eso, el presidente nos ha metido y yo recibo órdenes. Desde el principio hemos querido salirnos de esto por múltiples razones, no las voy a traer hoy a colación, por múltiples razones, porque yo sabía que iba a terminar en esto y por eso no lo quería hacer. Yo he hecho las cosas, iba a poner la cara y el presidente hoy me dijo que viniera acá. Entonces quiero que quede supremamente claro, no tengo nada que ver acá estoy es metido porque me mandaron hasta aquí”, aseguró Jaramillo.