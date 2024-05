Gerente del sistema de salud de los maestros solo duró dos semanas en el cargo. ¿El nuevo Fomag está acéfalo?

El nuevo sistema de salud de los maestros lleva tres semanas operando , pero el Gobierno no ha podido resolver su arquitectura administrativa para que funcione a cabalidad.

Y ese no fue el único cambio reciente dentro de ese esquema administrativo. La Vicepresidencia del Fomag estaba bajo el encargo de Daniela Andrade, pero ahora la encargada de esa oficina es Magda Lorena Giraldo Parra , quien ya hacía parte de la Fiduprevisora.

Durante el debate de control político al ministro Guillermo Jaramillo, expresó que no se ha cumplido el modelo de salud propuesto para el Magisterio: “No puede haber una responsabilidad en el señor Presidente. Y quien ha manejado todo ha sido el doctor Marín (presidente de la… pic.twitter.com/mDxDYe1Nts

“No puede haber una responsabilidad en el presidente de la República si quien ha manejado absolutamente todo hasta hoy ha sido el doctor Marín. Me atrevo a decir eso porque con todo lo que ha venido sucediendo acá sí he encontrado que este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros porque lo estudiamos, porque tuvimos 45 consultores y estructuradores y conformamos este modelo e hicimos tres revisiones claras, esto no se ha cumplido en la práctica. Que lo logremos cumplir mañana tiene que ser la función del doctor Marín y tiene que ser la fuerza de Fecode, que así sea”, sostuvo Guillermo Alfonso Jaramillo.