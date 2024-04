Aleja, ganadora del ‘Desafío’ 2023, se sacó espinita y reaccionó tras polémica expulsión de Beba; respondió a comparaciones

Uno de los principales focos de reacciones en redes sociales fueron los conflictos y peleas que se dieron al interior de los cuatro equipos, donde hubo concursantes problemáticos y complicados de llevar en la convivencia con sus compañeros. A pesar de que se intentaron compaginar, no lo lograron y los resultados fueron lamentables.

Pese a su intento por justificar todo lo ocurrido, tirando sablazos a sus compañeros y respaldándose en las crudas situaciones que ocurrían en el juego, Andrea Serna la frenó en seco y le aclaró que este proyecto tenía una amplia historia que se consolidaba con hechos y no palabras.

“El equipo médico del ‘Desafío’ lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos 4 equipos. Súmenle en estos 20 años cuántos desafiantes y participantes, tremendos superhumanos han pasado por aquí y han sido tratados por las manos del equipo médico. Entonces, cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decirle continúa y evidentemente no puede continuar (…) solo para que lo tengan en cuenta, allí presente”, comentó la presentadora.