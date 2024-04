Andrea Serna paró en seco a Baba por fuertes acusaciones contra la producción del ‘Desafío XX’

Para la temporada de este 2024, el formato lleva por nombre Desafío XX , con el que se celebran los 20 años del formato, y que se realiza en Tobia, Cundinamarca , lugar donde se han venido realizando las más recientes ediciones en la versión The Box .

Desde el inicio de esta nueva edición, el programa se ha visto rodeado no solo de las pruebas, sino de toda clase de situaciones que, algunas por lo polémicas, han despertado toda clase de reacciones por parte de los televidentes.

¿Por qué expulsaron a Beba del Desafío XX?

Pero esta no fue la única falta que cometió, ya que tras quitarse los guantes, abandonó el área de ‘playa baja’, para dejar a sus compañeros en la intemperie, mientras ella dormía en la comodidad de la casa Alpha .

Andrea Serna paró en seco a Baba por fuertes acusaciones contra la producción

Todo ocurrió en medio del regaño que le dio Andrea , al que Beba contestó con varias razones con la intención de defenderse, mencionando padecer de tendinitis e incluso asegurando que podía tener Covid y hasta que el equipo médico del programa no le había brindado atención.

Ante las palabras de la ahora exparticipante, la presentadora le expresó que eso no era real, debido a que el equipo médico del programa tiene 20 años de experiencia y está al pendiente del estado de salud de cada uno de los participantes.

“El equipo médico del ‘Desafío’ lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos 4 equipos, súmenle en estos 20 años cuantos desafiantes y participantes, tremendos super humanos han pasado por aquí y han sido tratados por las manos del equipo médico, entonces cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decirle continua y evidentemente no puede continuar(…) solo para que lo tengan en cuenta, allí presente”, aseveró Serna ante las cámaras.