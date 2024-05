A la caída en la venta de vivienda se suma ahora que los hogares están sintiendo el aumento en el costo del alojamiento

La comida, que constituye el principal gasto de los hogares demandando en promedio el 31 por ciento del ingreso, les salió más cara a las familias colombianas, pues tuvo un incremento significativo en abril –lo que no sucedía desde diciembre–, alcanzando una variación anual de 2,98 por ciento. No obstante, lo que más llama la atención es la vivienda, teniendo en cuenta que es uno de los gastos atado a la inflación de 2023. Por tanto, los analistas económicos de Davivienda estiman que seguirá haciendo presión en el costo de vida en todo 2024.

Lo cierto es que, de los cerca de 8 millones de hogares que viven en arriendo, entre 6 y 7 millones ganan menos de cuatro salarios mínimos. “A un hogar que gana dos salarios mínimos y quiere comprar una vivienda de interés prioritario, de 117 millones de pesos, la cual tiene una cuota inicial de 12 millones de pesos, le faltarían 105 millones en crédito si no tiene subsidio. Ese crédito, a una tasa del 14 por ciento, tendría una cuota mensual de 1.300.000 pesos. Ese hogar, por norma, no puede destinar más del 40 por ciento del ingreso a pagar una cuota. Es decir, serían 1.040.000 pesos. Y si la cuota del crédito cuesta 1.300.000, ni siquiera le prestan. Por eso, la posibilidad de que estas familias puedan comprar una vivienda sin subsidios es de cero”, manifestó Herrera.

Si es mejor comprar o arrendar, es un debate que está en la mitad de la reactivación del sector. Mauricio Sánchez Mendoza, líder de la constructora Syma, enfocada en vivienda de interés social en Antioquia, defendió el esquema de subsidios para estimular la propiedad en los estratos más vulnerables; pero también criticó la propagación de la idea de que hay dificultad para llegar a ser dueño sin una sólida estabilidad financiera. “La rentabilidad en los negocios de hoy no es solo económica. Es posible hacer empresa con sostenibilidad financiera e impacto social”, dijo, al argumentar que esta constructora hace un acompañamiento para atacar el problema del desistimiento, debido al temor de los compradores ante un bombardeo de mensajes: “Que no hay subsidios, que las tasas de interés son altas, que es pavoroso el crédito en UVR, que no le prestarán porque no tiene un trabajo formal ni un respaldo para el crédito”. Con esa idea que nada en el optimismo, su constructora, que es una pyme, lleva ya ocho proyectos en cinco municipios antioqueños y, mientras el sector como tal cae, su compañía tuvo un crecimiento de 12 por ciento en ingresos durante 2023.