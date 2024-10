‘Las mafias buscaron quedarse con la política y el país entero’: memorias de Luis Carlos Sarmiento Angulo para analizar la economía

Señaló que el sector ha sido blanco de los delincuentes, pero que ha logrado salir adelante. “Las mafias del narcotráfico buscaron quedarse con la política y el país entero, pero no lo lograron”, aseguró que ni estas amenazas, ni las crisis económicas que ha vivido el país han impedido el desarrollo de la actividad financiera. “No ha sido fácil sobreaguar en estas corrientes, pero se logró hacerlo, salvaguardando el activo más preciado del sector: la confianza y el ahorro de los colombianos”, insistió.

El magnate habló durante la celebración de los 50 años del centro de pensamiento Anif, que nació bajo su sombrilla. Sarmiento no solo destacó la labor investigativa y propositiva de la entidad , sino también su carácter apolítico, pues no ha sido ni gobiernista ni de oposición.

Lo que viene

“Debemos empezar ya a visualizar cómo crecer más en 2025. Este será el año de la verdad en que todos esperamos podamos continuar por una senda sostenida de crecimiento. Y no me cansaré de repetirlo, el trabajo armónico y conjunto entre el Estado y el sector privado, mucho puede contribuir en esta causa. Hoy y varias veces en mi vida profesional he mencionado que los empresarios estamos comprometidos con Colombia cuando contamos con seguridad en las reglas de juego y en la situación nacional”, expresó Sarmiento Angulo, al tiempo en que insistió que lo más importante para el desarrollo del país y, en general de cualquier sociedad, es el respeto.