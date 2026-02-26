Pensiones

Petro se despacha contra Anif. Diversas interpretaciones sobre traslado de ahorros pensionales encienden la polémica

La suma de 25 billones de pesos de los ahorradores en fondos privados de pensiones que pasarán a Colpensiones por cuenta de un decreto desató un fuerte debate en el país. Estos son los argumentos.

Redacción Economía
26 de febrero de 2026, 1:02 p. m.
Un intercambio de interpretaciones alrededor del borrador del decreto que destapó el Ministerio de Trabajo, para que 25 billones de pesos de la plata de los colombianos que estaban en los fondos privados de pensiones (AFP) pasen a Colpensiones, aprovechando la ventana de oportunidades que abrió la reforma pensional, no solo está causando controversia sino una gran confusión.

Tanto Asofondos, gremio de AFP, como otros economistas y líderes de opinión, han advertido de la inconveniencia de la medida que se intenta establecer por la vía de un decreto.

Una de las posiciones más recientes la puso el centro de pensamiento económico Anif, presidido por José Ignacio López. En el documento se exponen múltiples efectos de la propuesta de decreto, pero, en particular, la ilegalidad de la misma, por cuanto hay una indicación expresa en el artículo relacionado con los traslados de los afiliados a Colpensiones y es que esa plata no se puede tocar, sino reservar para que sea guardada en el fondo de ahorro que manejará el Banco de la República y que aún no está en funcionamiento, puesto que la reforma pensional está suspendida por decisión de la Corte Constitucional.

No obstante, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el análisis de Anif, y, de hecho, llamó a los colombianos a interponer tutelas.

El presidente se fue por el lado del derecho que tienen los propietarios de las cuentas de ahorro pensional en un fondo privado de pensiones a retirarse si así lo desean, para irse a Colpensiones. Pero ese no es el tema en discusión.

Las personas se pasaron, con o sin el lleno de los requisitos, que era 10 años antes de cumplir la edad de pensión (52 años en el caso de los hombres y 47 años en el caso de las mujeres), porque así lo permitió la reforma pensional, que abrió una ventana de oportunidades, lo cual, buscaba enfrentar el problema de la litigiosidad: las personas cuando llegan a la edad del retiro y están en fondos privados, demandan y alegan que no recibieron la asesoría correspondiente para saber qué les convenía más.

Ahora, el asunto del traslado de los recursos, que son plata que tenían ahorrada los aportantes a fondos privados de pensiones y quieren estar en Colpensiones, desató una fuerte polémica que nada tiene que ver con las decisiones de las personas, como lo parece estar entendiendo el presidente Petro, quien se pregunta: “¿Está diciendo Anif que los fondos privados de pensiones no pueden garantizar el retiro del dinero del ahorro de sus ahorradores cuando estos lo solicitan?; ¿está diciendo la Anif que le parece inaudito que un ahorrador pensional pueda reclamar sus ahorros?, o, ¿estamos ante la evidencia de una posible sustracción ilícita de los ahorros de los cotizantes de pensiones?”.

José Ignacio López no tardó en responder al mandatario, al igual que otros colombianos que participan en el debate suscitado en redes sociales. Según el presidente de Anif, “el mensaje sobre este tema es sencillo: cumplir el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (ley autoría de su Gobierno), donde queda muy claro que los recursos de la ventana de oportunidad de traslados (abierta por dicha ley) deben quedar en las cuentas de ahorro individual hasta el momento de pensión”.

Para el presidente de Anif, “el borrador de decreto en cuestión no solo va en contravía de la ley, sino implicaría liquidar las cuentas de ahorro individual, con efectos muy adversos sobre los mercados financieros locales, en particular el mercado de TES. Mercado donde el Gobierno ya se financia a tasas superiores al 14 % y con esta medida podría ser a tasas más altas”.

