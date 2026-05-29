La semana previa a la primera vuelta de las presidenciales 2026 quedó enmarcada en Bogotá por la polémica entre el Gobierno Petro y la administración Galán que impidió un evento de casi 1.500 personas en el colegio Sierra Morena donde el Ministerio de Ciencias buscaba anunciar un laboratorio académico, iniciando la semana de elecciones.

Luego de que se plantearan soluciones prácticas en la mesa de diálogo en la que participaron el Ministerio, la Secretaría y la institución académica, Yesenia Olaya Requene, la ministra de Ciencias y Tecnología, dialogó con SEMANA y reveló las soluciones que se diseñaron para el colegio, su versión de los hechos y cómo quedó la relación con la administración distrital de Bogotá.

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Se trataba de un anuncio y no de una entrega

La ciudadanía quedó confundida luego de que la ministra Olaya denunciara que la administración Galán le cerraba las puertas a una “entrega” correspondiente a un laboratorio robótico. Mientras que Julia Rubiano, secretaria de Educación, declarara que se trataba de un anuncio a la comunidad, no de la instalación en sí.

Trinos ministra de Ciencia y Secretaria de Educación. Foto: Composición SEMANA | Capturas de pantalla de Ministra Olaya u Secretaria Rubiano.

Sin embargo, esto fue aclarado por la ministra Olaya en la entrevista en SEMANA.

SEMANA: ¿Por qué se hablaba de instalación si, según la Secretaría y la carta enviada por el Ministerio, se disponía el evento para la presentación de avances?

Yesenia Olaya: Porque el evento hacía parte de una estrategia más amplia relacionada con la llegada del programa Colombia Robótica a la institución. La presentación permitía informar a la comunidad sobre las inversiones y los avances del programa, mientras que la instalación del laboratorio corresponde a un proceso técnico y pedagógico que se desarrolla posteriormente. Son etapas complementarias de una misma intervención.

SEMANA: ¿Por qué la invitación al evento tenía “entrada libre”?

Y.O.: Porque el propósito era que la comunidad educativa y la ciudadanía conocieran de primera mano una inversión pública destinada a fortalecer la educación científica en la localidad. La ciencia debe ser abierta, participativa y cercana a la gente. La política pública no debe ser de espaldas a la gente. En nuestro gobierno, la política y los programas se construyen con la participación de la ciudadanía.

Con este flyer invitaban a la comunidad a la presentación este lunes previo a las elecciones del 31 de mayo. Foto: Suministrado

SEMANA: Además del laboratorio, ¿qué otros cumplimientos iban a anunciar en el evento?

Y.O.: Se iban a presentar los avances e inversiones que el Ministerio de Ciencia viene desarrollando en Ciudad Bolívar, particularmente en programas como Jóvenes en Ciencia para la Paz, que ya está funcionando en la localidad, programas de apropiación social del conocimiento, formación en tecnologías emergentes y fortalecimiento de capacidades científicas para niños, niñas y jóvenes.

Mesa de diálogo y los acuerdos

SEMANA: ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron para solucionar la problemática del colegio Sierra Morena?

Y.O.: Como resultado, se acordó iniciar el proceso de instalación del laboratorio de robótica el próximo 1 de junio. Los jóvenes y su reivindicación por el derecho a la ciencia fueron los protagonistas de este diálogo constructivo para todos.

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SEMANA: ¿Cuándo será una realidad el laboratorio en el colegio?

Y.O.: El compromiso acordado en la mesa de diálogo es iniciar el proceso de instalación el 1 de junio. A partir de allí comenzarán las actividades de adecuación, dotación y formación para poner el laboratorio al servicio de los estudiantes.

Relación con administración Galán

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunciaron por esta problemática en sus cuentas de X, respectivamente. Foto: COLPRENSA

SEMANA: Desde su opinión, ¿la Alcaldía tuvo disposición para solucionar rápidamente la situación?

Y.O.: Lo importante es que finalmente se abrió un espacio de diálogo y se logró una ruta de trabajo conjunta. Nuestro interés nunca ha sido la confrontación institucional, sino garantizar que los estudiantes puedan acceder a oportunidades de formación científica. Hoy el resultado concreto es que existe un acuerdo para avanzar con el laboratorio.

SEMANA: ¿Queda un distanciamiento entre la Alcaldía y el Ministerio?

Y.O.: No. Las instituciones tienen responsabilidades distintas. Desde el Ministerio mantenemos toda la disposición para trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá y con cualquier entidad que quiera sumar esfuerzos para que la ciencia llegue a más territorios.