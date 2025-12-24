Nación

Gobierno nacional confirma continuidad de programas de apoyo financiero para maestrías y doctorados en Colombia; anuncia nueva convocatoria

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aclaró la situación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de diciembre de 2025, 7:08 p. m.
Anuncian nueva convocatoria en 2026.
Anuncian nueva convocatoria en 2026. Foto: Getty Images

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación emitió un comunicado en el que confirma que el Gobierno nacional garantizará el apoyo financiero a la formación de alto nivel para maestrías y doctorados en el país.

No es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia”, señaló la entidad este miércoles, 24 de diciembre.

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

En el comunicado también se anuncia que el próximo año 2026 se abrirán nuevas convocatorias para quienes deseen hacer maestrías y doctorados dentro y fuera del país.

“El Gobierno nacional heredó de gobiernos anteriores el Conpes 3862 para la formación en maestrías y doctorados, que con nombre propio obligaba a entregarles los recursos de estos apoyos a Colfuturo, que es una entidad privada, para que los operara. A la fecha, Colfuturo cuenta con cerca de 18 millones de dólares girados por el Ministerio en fiducias y cuentas fuera del país, de saldos disponibles para la financiación de beneficiarios activos”, dice la entidad.

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior.
Beneficiarios de Colfuturo están a la expectativa. Foto: Presidencia

El Ministerio de Ciencia dio a conocer que no ha comunicado a Colfuturo que desmontará el apoyo al programa de crédito beca, por lo que los rumores sobre esta información son falsos.

“Es legítimo, y además un acto de responsabilidad, que el Gobierno deje de priorizar a un solo operador privado para administrar los recursos públicos destinados a la financiación de programas de maestría y doctorado, como ocurrió históricamente. Por ello, se ha implementado una transición hacia un esquema de competencia que da prevalencia a lo público, orientado a optimizar el uso de los recursos y a ampliar el beneficio para las y los beneficiarios”, dice el comunicado.

Bajo el esquema de Colfuturo, entre 2014 y 2022, cerca del 80 % de los beneficiarios de programas de formación de alto nivel se concentró en Bogotá y 14 departamentos. Además, alrededor del 60 % de los beneficiarios pertenecía a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.

“El Ministerio, desde 2023, implementa un nuevo mecanismo con Icetex, orientado a descentralizar el acceso en todas las regiones del país y a ampliar la participación de beneficiarios de los estratos 1, 2 y 3 en programas de maestría y doctorado. Esto ha permitido que entre 2023 y 2025, el acceso se haya ampliado a 17 departamentos, con incrementos significativos en regiones como Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó”, puntualiza la entidad.

