Gobierno nacional confirma continuidad de programas de apoyo financiero para maestrías y doctorados en Colombia; anuncia nueva convocatoria

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación emitió un comunicado en el que confirma que el Gobierno nacional garantizará el apoyo financiero a la formación de alto nivel para maestrías y doctorados en el país.
“No es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia”, señaló la entidad este miércoles, 24 de diciembre.
En el comunicado también se anuncia que el próximo año 2026 se abrirán nuevas convocatorias para quienes deseen hacer maestrías y doctorados dentro y fuera del país.
“El Gobierno nacional heredó de gobiernos anteriores el Conpes 3862 para la formación en maestrías y doctorados, que con nombre propio obligaba a entregarles los recursos de estos apoyos a Colfuturo, que es una entidad privada, para que los operara. A la fecha, Colfuturo cuenta con cerca de 18 millones de dólares girados por el Ministerio en fiducias y cuentas fuera del país, de saldos disponibles para la financiación de beneficiarios activos”, dice la entidad.
El Ministerio de Ciencia dio a conocer que no ha comunicado a Colfuturo que desmontará el apoyo al programa de crédito beca, por lo que los rumores sobre esta información son falsos.
“Es legítimo, y además un acto de responsabilidad, que el Gobierno deje de priorizar a un solo operador privado para administrar los recursos públicos destinados a la financiación de programas de maestría y doctorado, como ocurrió históricamente. Por ello, se ha implementado una transición hacia un esquema de competencia que da prevalencia a lo público, orientado a optimizar el uso de los recursos y a ampliar el beneficio para las y los beneficiarios”, dice el comunicado.
Bajo el esquema de Colfuturo, entre 2014 y 2022, cerca del 80 % de los beneficiarios de programas de formación de alto nivel se concentró en Bogotá y 14 departamentos. Además, alrededor del 60 % de los beneficiarios pertenecía a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.
“El Ministerio, desde 2023, implementa un nuevo mecanismo con Icetex, orientado a descentralizar el acceso en todas las regiones del país y a ampliar la participación de beneficiarios de los estratos 1, 2 y 3 en programas de maestría y doctorado. Esto ha permitido que entre 2023 y 2025, el acceso se haya ampliado a 17 departamentos, con incrementos significativos en regiones como Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó”, puntualiza la entidad.