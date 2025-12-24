Después de dos décadas de colaboración, el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de dejar de financiar el Programa Crédito Beca de Colfuturo.

La fundación aseguró que la promoción 2025 será la última que recibirá estos recursos y que, desde el próximo año, se inicia una nueva etapa que les exige “definir cómo operar en solitario”.

Frente a la noticia, que podría afectar a miles de colombianos que aspiran a estudiar en el exterior, beneficiarios actuales y egresados del programa rechazaron la decisión del mandatario colombiano.

Luis Gilberto Murillo, excanciller de Petro y becario Colfuturo, calificó la decisión de “triste”.

“Es una noticia que preocupa. Yo fui becario y sé, por experiencia propia, cómo una oportunidad educativa puede cambiar una vida. Programas como Colfuturo son una inversión en talento. Colombia debe fortalecer estas oportunidades con apoyo del Estado y de la cooperación internacional. Muy triste”, dijo en X.

Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara de Representantes del Nuevo Liberalismo y egresado de la Universidad de Columbia gracias a Colfuturo, aseguró que el modelo está en riesgo.

“Hoy, ese modelo está en riesgo. La decisión del Gobierno nacional de retirar la cofinanciación estatal debilita uno de los instrumentos más efectivos de desarrollo de talento que ha tenido el país. En 2025 la financiación ya se redujo. Para 2026, el anuncio es aún más grave: no hay recursos públicos previstos. Esta es una señal equivocada para un país que dice querer más ciencia, más innovación y más competitividad. Para que un país tenga futuro debemos siempre apostarle al desarrollo del talento”, escribió en redes sociales.

Pude estudiar una maestría en la Universidad de Columbia gracias, en gran parte, a una beca-crédito de Colfuturo.

Sin ese apoyo, para mí —como para más de 25.000 compatriotas — habría sido casi imposible acceder a una formación de ese nivel.



José Miguel Santamaría, estudiante de la Universidad de Harvard, también reaccionó en X: “El Gobierno nacional acaba de quitarle toda la financiación a Colfuturo. Destruyen todo lo que tocan”.

Víctor Saavedra, también egresado de Harvard, contó cómo Colfuturo le ayudó a cumplir su sueño de estudiar en esa institución.

“Hoy es Navidad y mi pensamiento está con los miles de jóvenes que están aplicando a una de esas universidades, y que no van a poder recibir la financiación de Colfuturo en un par de meses. Hay otras opciones, claro, pero se acaba por pura ideología, con el programa más importante para que los jóvenes de la clase media y vulnerable colombiana puedan soñar con estudiar en Harvard”, escribió.

Y responsabilizó a la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene: “Su ministerio es un cero a la izquierda. Su gestión invisible. Su legado, nimiedad”.

Desde que volví de hacer una maestría en Harvard a los 27 años, apoyado por Colfuturo, porque no tenía la plata para ir, me he dedicado a apoyar a decenas de jóvenes para que vayan a las mejores universidades del mundo.



Si bien los recursos de los actuales beneficiarios están asegurados, crece la incertidumbre por los colombianos que en el futuro planeaban aplicar a estudios superiores en el exterior.