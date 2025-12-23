Colfuturo confirma que el gobierno Petro dejará de financiar las becas para ayudar a estudiantes en el exterior

El senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, integrante del Centro Democrático, publicó una carta en la que se advierte el fin de las becas de Colfuturo. La misiva está firmada por Jerónimo Castro, director de Colfuturo, y da cuenta de cómo el gobierno del presidente, Gustavo Petro, dejará de apoyar a los jóvenes favorecidos con las becas de Colfuturo para estudiar en el exterior. “IMPORTANTEEl gobierno de Petro elimina el programa crédito beca de @Colfuturo, no girará más recursos en el 2026 para que los jóvenes puedan estudiar en el exterior. Durante 25 años NUNCA se interrumpieron estas becas y recursos que beneficiaron a 25 mil estudiantes. Así es como están destruyendo la educación y el futuro de nuestros jóvenes; pero para los criminales sí sobra el dinero", señaló el congresista a través de su cuenta en X y dando cuenta de la referida carta. Esta es la misiva, que luego fue confirmada por Colfuturo: Durante dos décadas ininterrumpidas, el Programa Crédito Beca (PCB) de COLFUTURO contó con recursos del Gobierno Nacional. Esta cooperación permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para adelantar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, con el propósito de que regresaran a contribuir al desarrollo de Colombia. De manera conjunta, el Estado y COLFUTURO comprometimos USD 892 millones para este fin, consolidando el programa más grande en su tipo en América Latina y uno reconocido internacionalmente por el compromiso y la excelencia académica de las personas que ha apoyado.La promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno Nacional. A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario. Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca. En los primeros meses de 2026 anunciaremos públicamente el resultado de estos esfuerzos.Las personas beneficiarias del Programa que se encuentran estudiando, así como aquellas que están próximas a iniciar sus posgrados, mantendrán las mismas condiciones vigentes al momento de su selección. COLFUTURO tiene asegurados los recursos necesarios para cumplir cabalmente con todos y cada uno de estos compromisos. En COLFUTURO seguimos creyendo firmemente en el poder transformador de la educación de alto nivel y en su capacidad para contribuir de manera decisiva al desarrollo del país.Cordialmente,Jerónimo CastroDirector de COLFUTURO