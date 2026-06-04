Abelardo de la Espriella señala que va a recuperar completamente el Icetex y a las universidades públicas de la politiquería

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró en entrevista con Luis Carlos Vélez, en Vélez por la Mañana, que, de llegar al Gobierno, impulsará una profunda transformación del sistema educativo colombiano.

El énfasis especial, según el candidato, está en la recuperación y fortalecimiento del Icetex, entidad que considera fundamental para garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

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Durante su entrevista en el programa, De la Espriella afirmó que su propuesta contempla la recuperación total de la entidad de financiación educativa y el fortalecimiento de los programas de apoyo a quienes buscan acceder a la educación superior. En ese sentido, destacó que las becas completas se otorgarán con base en el talento y el mérito académico.

De la Esprilla busca recuperar el funcionamiento del Icetex.

“Vamos a recuperar completamente el Icetex. Todas las becas completas serán por talento y mérito, fundamentalmente”, expresó el dirigente, quien señaló que la educación debe convertirse en una herramienta de movilidad social y desarrollo para el país.

El aspirante también anunció que su eventual administración realizará una importante inyección de recursos a la educación pública con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar las oportunidades para miles de estudiantes en todo el territorio nacional.

De la Espriella fue enfático al señalar que una de sus prioridades será rescatar a las universidades públicas de lo que calificó como prácticas de corrupción y politización.

Según explicó, algunas instituciones de educación superior han sido capturadas por intereses particulares que afectan su funcionamiento y limitan su capacidad para cumplir con su misión académica.

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“Vamos a rescatar a las universidades públicas de la politiquería y la corrupción porque muchas de ellas han sido cooptadas y secuestradas por los corruptos y por los mercaderes de la educación”, afirmó. Agregó que este propósito se llevará a cabo mediante las facultades y herramientas institucionales que tiene el Ministerio de Educación.

Abelardo de La Espriella, candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El candidato sostuvo además que su visión contempla una verdadera revolución educativa orientada a generar más oportunidades para las nuevas generaciones. Según dijo, el objetivo es que los jóvenes encuentren en Colombia las condiciones necesarias para desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligados a buscar oportunidades en el exterior.

“Tengo la ilusión de que los jóvenes que están en Colombia no se quieran ir y de que los que están afuera quieran volver a nuestra patria”, manifestó.