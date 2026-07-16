Universidad de Belice abre becas para certificar segunda lengua: así puede aplicar

Dominar el inglés sigue siendo una de las habilidades más requeridas a la hora de acceder tanto a oportunidades académicas, como laborales, en especial cuando se piensa en ejercer en el exterior.

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Es por esto que se abrió una nueva convocatoria que le ofrece a los colombianos la posibilidad de estudiar inglés con una beca que cubre el costo total de la matrícula.

Se trata del Programa de Becas del Certificado de Inglés como Segunda Lengua (CESL), una iniciativa impulsada por la Universidad de Belice junto con el Gobierno del mismo país.

La convocatoria pone a disposición diez cupos para cursar un programa intensivo de diez meses en el Centro Regional de Idiomas, ubicado en Belmopán, entre enero y octubre de 2027.

Esta oportunidad permite mejorar las habilidades de comunicación en inglés para el desarrollo profesional. Foto: Getty Images

Los beneficios están dirigidos a aspirantes de siete países, entre ellos Colombia, y buscan fortalecer las competencias en inglés mediante una formación presencial.

Aunque la beca financia el 100 % de la matrícula, los participantes deberán asumir otros gastos relacionados con el proceso de aplicación y su estadía.

Requisitos para acceder a las becas

A diferencia de otras convocatorias internacionales, esta exige cumplir condiciones académicas específicas. Los candidatos deben tener entre 18 y 65 años y acreditar estudios de bachillerato o educación superior.

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Quienes ya cuenten con un título técnico, tecnológico o universitario deberán demostrar un promedio acumulado mínimo de 3,7 sobre 5,0. En el caso de los bachilleres, será necesario presentar un puntaje igual o superior a 300 en las pruebas Saber 11 del ICFES.

Por otro lado, uno de los puntos más importantes es que el estudiante debe obtener previamente la admisión de la Universidad de Belice.

Documentos necesarios y fecha límite para participar

La inscripción se realiza por medio del portal del Icetex, donde será necesario cargar:

La carta de preadmisión.

El pasaporte.

Los certificados de estudios cursados previamente.

Títulos académicos.

Certificado de residencia.

La entidad también enfatiza que la documentación deberá cumplir requisitos y los aspirantes que los cumplan a cabalidad, no serán aceptados.

Estudiar inglés en Belice. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 14 de agosto de 2026 a las 5:00 de la tarde. Después de esa fecha, el sistema cerrará la recepción de postulaciones.

Es importante tener en cuenta que, aunque la matrícula está cubierta por la beca, cada aspirante deberá asumir los costos de traducciones oficiales, apostillas, trámites migratorios, transporte aéreo y demás gastos derivados de su participación en la convocatoria.