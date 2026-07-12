Vendedores informales podrán acceder a buena oportunidad para terminar el bachillerato en Bogotá: ojo a la convocatoria

En Colombia, son miles los afectados por cuenta de la desigualdad, la pobreza extrema y la necesidad de trabajar a temprana edad para el sustento familiar, que los ha llevado a no continuar sus estudios primarios o secundarios y que no les ha permitido educarse.
A menudo, la deserción escolar ocurre porque los jóvenes deben asumir roles económicos, sumado a las barreras de acceso a la educación pública. De acuerdo a las estadísticas, una población que sufre este flagelo es la de los vendedores informales.
Sin embargo, hace algunos días se conoció una iniciativa del Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), tras la apertura de nuevos cupos gratuitos para la validación del bachillerato, dirigidos a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, emprendedores informales y sus familiares.
Este proceso se desarrollará de manera flexible y para inscribirse, lo podrán hacer entre el 7 y el 14 de julio de 2026 en tres puntos habilitados, en los horarios de 8:00 a 11:00 de la mañana.
¿Cómo inscribirse para hacer el bachillerato flexible gratuito en Bogotá?
Si usted quiere acceder, deberá acercarse a los tres puntos físicos dispuestos y utilizar los canales virtuales:
- Punto Vive Digital Veracruz de la localidad de Santa Fe, ubicado en la calle 17 #4 -71.
- Punto Vive Digital Kennedy de la localidad de Kennedy, localizado en la calle 40 sur #78H-04.
- Recinto Ferial 20 de Julio, ubicado en la carrera Quinta #30-19 sur, a un costado del Portal 20 de Julio de TransMilenio, en la localidad de San Cristóbal.
Para matricularse deberá tener:
- Último certificado de estudios cursados.
- Copia de un recibo de servicio público.
- Certificación de afiliación a EPS.
- Documento de identidad.
A la convocatoria también pueden acceder los beneficiarios del programas IPES y también quienes no hayan culminado sus estudios de bachillerato.