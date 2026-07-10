Solo el 15% de los estudiantes colombianos termina el colegio con el nivel de inglés esperado

Solo el 15% de los estudiantes colombianos alcanza el nivel de inglés esperado al finalizar el grado 11, según un informe del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi.

El estudio concluye que el dominio de este idioma continúa siendo una de las mayores deudas del sistema educativo colombiano y evidencia amplias brechas entre el sector oficial y el privado, así como entre las diferentes regiones del país.

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El análisis, elaborado a partir de los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2025, señala que apenas uno de cada ocho estudiantes logra los niveles B1 o B+, considerados como el estándar mínimo para utilizar el inglés de manera independiente. Esta cifra se encuentra muy por debajo de la meta del Ministerio de Educación, que buscaba que el 40% de los estudiantes alcanzara ese nivel al terminar la educación media.

El informe también revela que el 39 % de los estudiantes se ubica en el nivel Pre-A1, el más bajo de la escala utilizada por el ICFES. Esto significa que una parte importante de los jóvenes apenas puede reconocer palabras o expresiones básicas y presenta grandes dificultades para comprender textos sencillos o comunicarse en inglés.

Para los investigadores, este panorama limita el acceso de los estudiantes a oportunidades académicas, laborales y culturales en un contexto cada vez más globalizado. Aunque reconocen que en los últimos años se han registrado avances, consideran que estos han sido insuficientes para cerrar las brechas existentes.

El 39% de los estudiantes se ubica en el nivel Pre-A1, el más bajo de la escala utilizada por el ICFES. Foto: Suministrada a El País, archivo particular- Colprensa

El estudio identifica además que el inglés es la asignatura con menor desempeño entre todas las evaluadas en las Pruebas Saber 11. Mientras en áreas como lectura crítica y matemáticas más de la mitad de los estudiantes alcanza niveles adecuados o sobresalientes, en inglés el porcentaje apenas llega al 15 %, ubicándose también por debajo de ciencias naturales y sociales.

Las diferencias entre los sectores educativo oficial y no oficial son uno de los aspectos más preocupantes del informe. En los colegios públicos, solo el 8 % de los estudiantes alcanza los niveles esperados de inglés, frente al 33 % de quienes estudian en instituciones privadas.

La brecha, de 25 puntos porcentuales, además ha aumentado con respecto a 2019, cuando era de 19 puntos. Según el Observatorio, este incremento estaría relacionado, entre otros factores, con el impacto que tuvo la pandemia sobre las desigualdades educativas.

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La situación también se refleja en los niveles más bajos de desempeño. Mientras el 44 % de los estudiantes del sector oficial se encuentra en el nivel Pre-A1, en el sector privado esa proporción es del 25 %. Estas diferencias muestran que el acceso a una formación sólida en inglés continúa dependiendo en gran medida del tipo de institución educativa al que asisten los estudiantes.

Las brechas también son territoriales. El informe señala que únicamente siete departamentos superan el 15 % de estudiantes con el nivel esperado de inglés. Entre los casos mencionados, el Quindío registra un 20 % de estudiantes con desempeño esperado, mientras que en Vaupés la cifra apenas alcanza el 2 %, reflejando las marcadas diferencias entre regiones del país.

Quindío registra un 20 % de estudiantes con desempeño esperado, mientras que en Vaupés la cifra apenas alcanza el 2 %. Foto: Getty Images

De acuerdo con los investigadores, “esto se explica en parte, entre muchas otras razones, por la falta profesores de inglés en muchas de estas regiones, un déficit que dificulta mejoras en el corto plazo”. También se advierte que, si no se fortalecen las condiciones para la enseñanza de este idioma, las brechas de acceso a oportunidades educativas y laborales seguirán ampliándose.

El Observatorio aclara además que los resultados corresponden únicamente a la prueba de inglés de Saber 11, la cual evalúa comprensión lectora y conocimientos lingüísticos, pero no mide habilidades como la expresión oral, la escritura o la comprensión auditiva. Por ello, advierte que “los resultados de la prueba son una aproximación limitada al nivel de dominio del inglés en su conjunto”.