El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), citó a más de 110 mil personas que presentan las primeras pruebas de Estado de 2026, que fueron inscritos para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, el próximo domingo 15 de marzo desde las 7 de la mañana.

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“Desde el Icfes seguimos promoviendo valores que aportan al desarrollo integral de los estudiantes y generan conciencia sobre la sostenibilidad. Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes. Desde el Icfes nos seguimos transformando para ser más eficiente, pero la esencia permanece: que cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida y para construir un mejor mañana“, sostuvo, Elizabeth Blandón Bermúdez, Directora General del Icfes.

Más de 110 mil personas presentarán primeras pruebas de Estado de 2026. Foto: Colprensa

Este domingo, las pruebas de Estado Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validantes se llevarán a cabo en un solo día, divididas en dos sesiones, tanto en la mañana, como en la tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en los diferentes sitios de aplicación. Para esta jornada, se habilitaron 265 sitios de aplicación distribuidos en 96 municipios.

¿Quiénes presentar las pruebas Saber 11 este 15 de marzo?

En total, están citados más de 83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de 9° y 10° grado para el Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la Validación del Bachillerato Académico.

Como parte del fortalecimiento de la política de inclusión del Gobierno Nacional, el Icfes implementó medidas para que más de 1.600 personas con discapacidad puedan presentar la prueba en condiciones adecuadas y con el acompañamiento necesario, mientras que 1.960 extranjeros (destacando 782 venezolanos) estarán también presentando las pruebas de Estado.

Es importante tener en cuenta las recomendaciones que leerá a continuación, con el fin de tener unas buenas pruebas Saber 11. Foto: Getty Images

Estas son las recomendaciones del Icfes para presentar las pruebas Saber 11