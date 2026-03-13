El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), citó a más de 110 mil personas que presentan las primeras pruebas de Estado de 2026, que fueron inscritos para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, el próximo domingo 15 de marzo desde las 7 de la mañana.
“Desde el Icfes seguimos promoviendo valores que aportan al desarrollo integral de los estudiantes y generan conciencia sobre la sostenibilidad. Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes. Desde el Icfes nos seguimos transformando para ser más eficiente, pero la esencia permanece: que cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida y para construir un mejor mañana“, sostuvo, Elizabeth Blandón Bermúdez, Directora General del Icfes.
Este domingo, las pruebas de Estado Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validantes se llevarán a cabo en un solo día, divididas en dos sesiones, tanto en la mañana, como en la tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en los diferentes sitios de aplicación. Para esta jornada, se habilitaron 265 sitios de aplicación distribuidos en 96 municipios.
¿Quiénes presentar las pruebas Saber 11 este 15 de marzo?
En total, están citados más de 83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de 9° y 10° grado para el Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la Validación del Bachillerato Académico.
Como parte del fortalecimiento de la política de inclusión del Gobierno Nacional, el Icfes implementó medidas para que más de 1.600 personas con discapacidad puedan presentar la prueba en condiciones adecuadas y con el acompañamiento necesario, mientras que 1.960 extranjeros (destacando 782 venezolanos) estarán también presentando las pruebas de Estado.
Estas son las recomendaciones del Icfes para presentar las pruebas Saber 11
- Los estudiantes deberán tener a mano, un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.
- Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (física o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen. No se recibirán hojas impresas.
- Se debe estar en el lugar de citación a tiempo, consultar la citación con anterioridad en www.icfes.gov.co y revisarla permanentemente. Al finalizar cada una de las sesiones de la jornada, los estudiantes deben salir del sitio para regresar a la sesión de la tarde. Es importante llegar al sitio de aplicación 15 minutos antes de la aplicación que iniciará a las 7:00 am.
- En la primera sesión, que finaliza hacia el mediodía, los estudiantes responderán 131 preguntas de las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales.
- En la jornada de la tarde, donde los citados reiniciarán a la 1:30 pm, las áreas son las mismas, excepto Lectura Crítica, que será reemplazada por preguntas de inglés y en la que los estudiantes tendrán que resolver 147 preguntas.
- Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar el examen.
- Es importante estar atentos en todo momento a las diferentes indicaciones que entregan los jefes de salón.