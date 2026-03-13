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Más de 110 mil estudiantes presentarán las pruebas Saber 11 calendario B este domingo 15 de marzo; esto es todo lo que debe tener en cuenta

Esta prueba se lleva realizando desde el año 1968 en nuestro país.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

13 de marzo de 2026, 10:32 a. m.
Esto es todo lo que debe tener en cuenta para presentar sus pruebas Saber 11 este 15 de marzo.
Esto es todo lo que debe tener en cuenta para presentar sus pruebas Saber 11 este 15 de marzo. Foto: El País / Getty Images / Montaje: Semana

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), citó a más de 110 mil personas que presentan las primeras pruebas de Estado de 2026, que fueron inscritos para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, el próximo domingo 15 de marzo desde las 7 de la mañana.

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“Desde el Icfes seguimos promoviendo valores que aportan al desarrollo integral de los estudiantes y generan conciencia sobre la sostenibilidad. Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes. Desde el Icfes nos seguimos transformando para ser más eficiente, pero la esencia permanece: que cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida y para construir un mejor mañana“, sostuvo, Elizabeth Blandón Bermúdez, Directora General del Icfes.

Se espera que 2026 sea el año de esta nueva implementación en las pruebas Icfes.
Más de 110 mil personas presentarán primeras pruebas de Estado de 2026. Foto: Colprensa

Este domingo, las pruebas de Estado Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validantes se llevarán a cabo en un solo día, divididas en dos sesiones, tanto en la mañana, como en la tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en los diferentes sitios de aplicación. Para esta jornada, se habilitaron 265 sitios de aplicación distribuidos en 96 municipios.

¿Quiénes presentar las pruebas Saber 11 este 15 de marzo?

En total, están citados más de 83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B, alrededor de 25.150 alumnos de 9° y 10° grado para el Pre Saber y cerca de 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la Validación del Bachillerato Académico.

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Como parte del fortalecimiento de la política de inclusión del Gobierno Nacional, el Icfes implementó medidas para que más de 1.600 personas con discapacidad puedan presentar la prueba en condiciones adecuadas y con el acompañamiento necesario, mientras que 1.960 extranjeros (destacando 782 venezolanos) estarán también presentando las pruebas de Estado.

Más de 600.000 estudiantes de todo el país participaron en la aplicación de la prueba en agosto.
Es importante tener en cuenta las recomendaciones que leerá a continuación, con el fin de tener unas buenas pruebas Saber 11. Foto: Getty Images

Estas son las recomendaciones del Icfes para presentar las pruebas Saber 11

  • Los estudiantes deberán tener a mano, un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.
  • Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (física o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen. No se recibirán hojas impresas.
  • Se debe estar en el lugar de citación a tiempo, consultar la citación con anterioridad en www.icfes.gov.co y revisarla permanentemente. Al finalizar cada una de las sesiones de la jornada, los estudiantes deben salir del sitio para regresar a la sesión de la tarde. Es importante llegar al sitio de aplicación 15 minutos antes de la aplicación que iniciará a las 7:00 am.
  • En la primera sesión, que finaliza hacia el mediodía, los estudiantes responderán 131 preguntas de las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales.
  • En la jornada de la tarde, donde los citados reiniciarán a la 1:30 pm, las áreas son las mismas, excepto Lectura Crítica, que será reemplazada por preguntas de inglés y en la que los estudiantes tendrán que resolver 147 preguntas.
  • Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar el examen.
  • Es importante estar atentos en todo momento a las diferentes indicaciones que entregan los jefes de salón.