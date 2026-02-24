EDUCACIÓN

Ministerio de Educación confirma decisión definitiva a los estudiantes por uso de celulares en colegios

Ahora se exigirá a los colegios actualizar sus manuales de convivencia para definir y justificar pedagógicamente si permiten o prohíben el uso de celulares en las aulas.

Redacción Educación
24 de febrero de 2026, 10:40 p. m.
Inicia una nueva etapa en la discusión del uso de celulares en aulas de clases.
Inicia una nueva etapa en la discusión del uso de celulares en aulas de clases. Foto: Getty Images

El debate sobre el uso de dispositivos móviles en las instituciones de educación básica y media continúa siendo uno de los temas centrales en los espacios donde se definen las políticas educativas del país.

La polémica está dividida: por un lado, están quienes defienden que los estudiantes pueden aprovechar estas herramientas tecnológicas para potenciar su desarrollo intelectual; por el otro, se encuentran aquellos que advierten que los celulares representan una innegable fuente de distracción en las aulas.

Las ideas que hicieron grande al Mejor Profesor del Mundo y su mensaje para Colombia

Ambos sectores presentan argumentos válidos con un objetivo común: garantizar que los jóvenes tengan las mejores oportunidades de aprendizaje para salir adelante.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Mineducación) ha evitado tomar una postura polarizada frente a este dilema. De hecho, la entidad ha otorgado total autonomía a las instituciones para permitir o restringir el uso de teléfonos inteligentes en sus instalaciones.

La situación se presentó después de que la maestra le pidiera en repetidas oportunidades que guardara el celular.
En Colombia, el uso de celulares dentro de los salones de clases es decisión de la institución educativa. Foto: Getty Images

Esta libertad está respaldada por la Ley 2170 de 2021, la cual establece las pautas sobre el uso de herramientas tecnológicas en los entornos escolares públicos y privados.

Sin embargo, el panorama ha comenzado a transformarse recientemente. Aunque la ley no ha sufrido modificaciones, la postura del Ministerio de Educación será mucho más estricta de ahora en adelante frente a la regulación de estas herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes.

Esta decisión surge como una respuesta directa a la preocupante realidad del nivel académico nacional, el cual ha evidenciado un estancamiento significativo durante la última década.

Las cifras reflejan este déficit

Colombia lleva aproximadamente diez años estancada en la medianía de los puntajes de las pruebas ICFES (Saber 11). Al mantener un promedio global que oscila apenas entre los 248 y 251 puntos, con una leve caída registrada en 2021, es evidente que el sistema requiere ajustes para impulsar la concentración y el aprendizaje.

En su intento por elevar la calidad educativa, Mineducación mantendrá su política de delegar la decisión final a cada colegio, pero bajo nuevas condiciones.

A partir de ahora, el Ministerio exigirá a todas las instituciones educativas que actualicen sus manuales de convivencia para especificar de manera clara y definitiva su postura respecto al uso de teléfonos móviles.

Sumado a esto, cada colegio deberá sustentar pedagógicamente su decisión, detallando los objetivos académicos o disciplinarios que busca alcanzar, ya sea con la prohibición total o con la integración de estos dispositivos en el salón de clases.

