Pruebas Icfes cambiaron para siempre, estas son las nuevas reglas para los estudiantes del país

Los colegios de Colombia enfrentarán un cambio histórico en la prueba Saber 11 del ICFES, impulsado por una nueva ley que incorpora la educación emocional como asignatura obligatoria y evaluable.

Esta modificación, aprobada el 20 de junio de 2025 durante el último debate de la ley 625 de 2025 por el Congreso, altera el formato tradicional del examen que ha definido el acceso a la universidad por más de medio siglo. Estudiantes, docentes y familias deberán adaptarse a un modelo que prioriza no solo conocimientos académicos, sino también competencias socioemocionales.​

Más de 600.000 estudiantes de todo el país participaron en la aplicación de la prueba en agosto.

La prueba ICFES, conocida hoy como Saber 11, surgió en 1968 como parte de un esfuerzo nacional por estandarizar la admisión universitaria y evaluar la calidad educativa.

Antecedentes datan de 1966, cuando la Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo Universitario firmaron el Acuerdo 65, basado en estudios gubernamentales que identificaban la necesidad de un examen unificado.

Los primeros exámenes, aplicados entre el 7 y 8 de septiembre de 1968 por el Servicio Nacional de Pruebas, medían aptitudes matemáticas, verbales, razonamiento abstracto, ciencias sociales, naturales e inglés, con una escala inicial de 100 a 400 puntos centrada en memoria y conceptos básicos.​

Desde entonces, se ha realizado anualmente, convirtiéndose en obligatoria para pregrados en 1980 por Decreto 2343.

En 2009, renombrada Saber 11, mantuvo su esencia pese a ajustes en estructura y competencias, evaluando lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés. Ha sido pilar para medir el sistema educativo, identificando brechas y guiando políticas como el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa.​

Foto de referencia sobre las pruebas del Icfes Foto: Foto suministrada por el Icfes a SEMANA

El punto de inflexión para estas pruebas llegó cuando el Congreso aprobó la Ley 625, creando la cátedra de educación emocional en todos los colegios públicos y privados.

Inspirada en el programa “Pisotón” de la Universidad del Norte, esta asignatura busca desarrollar competencias para identificar, validar y gestionar emociones, mejorando interacciones en el aula y prácticas pedagógicas. Docentes, orientadores y trabajadores sociales recibirán formación liderada por el Ministerio de Educación y un nuevo Comité Científico, Académico y Técnico en Educación Emocional, que definirá lineamientos metodológicos.​

Esta nueva materia se integrará al ICFES Saber 11, sumándose a las áreas tradicionales. La prueba evaluará conocimientos en competencias emocionales, midiendo su efectividad en estudiantes de grado 11.

Esto transformará el examen en un instrumento más integral, reflejando un currículo actualizado que responde a demandas pospandemia por bienestar mental.​

Fecha y Preparativos para 2026

Es importante que las instituciones educativas y estudiantes individuales realicen el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del viernes 12 de mayo, con el fin de evitar costos adicionales. Foto: Icfes

La prueba Saber 11 de 2026 se aplicará dependiendo el calendario escolar.

Calendario A:

Registro y recaudo ordinario: 9 de marzo - 1 de mayo de 2026.

9 de marzo - 1 de mayo de 2026. Registro y recaudo extraordinario: 4 de mayo - 22 de mayo de 2026.

4 de mayo - 22 de mayo de 2026. Citación: 10 de julio de 2026.

10 de julio de 2026. Aplicación del examen: 26 de julio de 2026.

26 de julio de 2026. Resultados individuales: 25 de septiembre de 2026.

Calendario B