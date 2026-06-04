SENA arrancó con la Tercera Convocatoria Presencial 2026: las fechas y requisitos para inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones más importantes del país. Esto debido a que se encarga de ofrecer formación gratuita (técnica, tecnológica y complementaria). Su objetivo es capacitar a los ciudadanos para integrarlos exitosamente al mercado laboral.

Es importante tener en cuenta que toda su oferta académica es 100 % gratuita y no exige puntaje de pruebas de estado (ICFES), democratizando el acceso a la educación superior. Además, el SENA diseña sus programas alineados con las necesidades reales de las empresas, lo que facilita una rápida inserción al mundo laboral.

El SENA habilitó una nueva convocatoria de formación gratuita para quienes buscan fortalecer sus competencias laborales y académicas. Foto: Semana

La entidad confirmó hace algunas horas el inicio de la Tercera Convocatoria Presencial y a Distancia para este año. Tenga en cuenta que las inscripciones estarán habilitadas entre el 5 y el 9 de junio. Puede hacerlo a través de la plataforma Betowa Sena.

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Si usted como aspirante supera el proceso de selección, podrá iniciarán su formación el próximo 21 de julio. De acuerdo con el cronograma, las ofertas se conocerán el 3 de junio y los programas estarán concentrados en sectores como la tecnología, salud, logística, construcción, manufactura, agroindustria, turismo, economía digital.

Las inscripciones estarán disponibles durante varios días a través de la plataforma oficial de la entidad. Foto: Sena / Getty Images

Para aplicar, es importante que usted cumpla con los siguientes requisitos, como tener su documento de identidad válido, ya sea tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería.

De otro lado, debe estar registrado en Betowa, en el link betowa.sena.edu.co, que es la plataforma oficial de inscripción. Es clave que tenga su correo electrónico activo y revisarlo con regularidad, incluyendo la carpeta de spam.

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También es importante que tenga acceso estable a internet para la inscripción y, especialmente, para programas en modalidad virtual. También debe revisar los requisitos específicos del programa en la ficha publicada, dado que cambian por área de conocimiento y nivel.

La oferta educativa del SENA continúa consolidándose como una de las principales alternativas de formación gratuita en Colombia. Foto: SENA

Para buscar el programa de interés, deberá hacerlo en el portal indicado, pues allí le expondrán la duración y requerimientos que debe cumplir