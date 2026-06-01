Educación

Icetex anuncia nueva campaña para estudiantes atrasados con pagos de los créditos: fecha límite y beneficios

La campaña busca brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades financieras y evitar que los créditos educativos continúen acumulando mora e intereses.

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Redacción Semana
1 de junio de 2026 a las 7:59 a. m.
Sede del Icetex
Sede del Icetex Foto: Icetex (icetex.gov.co)

En Colombia, son miles los estudiantes que han solicitado un crédito con el Icetex con el fin de lograr acceder a educación superior, pese a tener problemas financieros o no contar con la capacidad para ingresar a una universidad. Es importante detallar que esta entidad, vinculada al Ministerio de Educación, promueve y financia el acceso a la educación superior mediante el otorgamiento de créditos educativos y la gestión de becas, tanto en Colombia como en el exterior.

Aunque esta alternativa permite el acceso, lo cierto es que muchos llegan a tener problemas a la hora de pagar sus cuotas, por lo que el Icetex ha adelantado campañas para que los deudores en mora puedan normalizar su crédito.

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El Icetex amplió el plazo para que los beneficiarios con créditos en mora puedan acceder a alivios y acuerdos de pago con importantes descuentos en intereses. Foto: ICETEX

Recientemente, la entidad anunció una nueva campaña para que los usuarios con dificultades en el pago de las cuotas del crédito encuentren alternativas de pago y obtengan beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100 %.

El Icetex precisó que el 20 de junio es la fecha límite para que muchos deudores puedan acceder a estas condonaciones y beneficios.

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“Es una oportunidad que extendimos teniendo en cuenta la importancia de mantener el acompañamiento a las y los beneficiarios que por diversas circunstancias presentan dificultades financieras para cumplir con los pagos. Es el momento para acceder a los canales dispuestos por la entidad, conozcamos la situación de cada usuario o usuaria y logremos juntos acuerdos que beneficien su economía”, afirmó el presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo.

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Los usuarios con dificultades para ponerse al día en sus obligaciones financieras podrán acceder a condonaciones de hasta el 100 % en intereses corrientes vencidos y moratorios. Foto: SEMANA

¿Cómo acceder a la campaña?

El Icetex detalla que para acceder a las soluciones, puede hacerlo desde la comodidad de su casa y a través de los distintos canales, como por ejemplo la línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070.

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También puede hacerlo a través del chat, en el siguiente link, https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias y videollamada en el link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

Si su crédito tiene una mora superior a los 90 días, debe comunicarse a la línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211, para poder acceder a los beneficios.

Deudores del Icetex se han quejado por el aumento que tuvieron sus cuotas para este año.
La entidad hizo un llamado a los deudores para que aprovechen los beneficios disponibles antes del 20 de junio y normalicen el estado de sus créditos educativos. Foto: Montaje con fotos de: SEMANA/Getty Images.