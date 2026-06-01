Icetex anuncia nueva campaña para estudiantes atrasados con pagos de los créditos: fecha límite y beneficios

En Colombia, son miles los estudiantes que han solicitado un crédito con el Icetex con el fin de lograr acceder a educación superior, pese a tener problemas financieros o no contar con la capacidad para ingresar a una universidad. Es importante detallar que esta entidad, vinculada al Ministerio de Educación, promueve y financia el acceso a la educación superior mediante el otorgamiento de créditos educativos y la gestión de becas, tanto en Colombia como en el exterior.

Aunque esta alternativa permite el acceso, lo cierto es que muchos llegan a tener problemas a la hora de pagar sus cuotas, por lo que el Icetex ha adelantado campañas para que los deudores en mora puedan normalizar su crédito.

El Icetex amplió el plazo para que los beneficiarios con créditos en mora puedan acceder a alivios y acuerdos de pago con importantes descuentos en intereses. Foto: ICETEX

Recientemente, la entidad anunció una nueva campaña para que los usuarios con dificultades en el pago de las cuotas del crédito encuentren alternativas de pago y obtengan beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100 %.

El Icetex precisó que el 20 de junio es la fecha límite para que muchos deudores puedan acceder a estas condonaciones y beneficios.

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“Es una oportunidad que extendimos teniendo en cuenta la importancia de mantener el acompañamiento a las y los beneficiarios que por diversas circunstancias presentan dificultades financieras para cumplir con los pagos. Es el momento para acceder a los canales dispuestos por la entidad, conozcamos la situación de cada usuario o usuaria y logremos juntos acuerdos que beneficien su economía”, afirmó el presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo.

Los usuarios con dificultades para ponerse al día en sus obligaciones financieras podrán acceder a condonaciones de hasta el 100 % en intereses corrientes vencidos y moratorios. Foto: SEMANA

¿Cómo acceder a la campaña?

El Icetex detalla que para acceder a las soluciones, puede hacerlo desde la comodidad de su casa y a través de los distintos canales, como por ejemplo la línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070.

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También puede hacerlo a través del chat, en el siguiente link, https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias y videollamada en el link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

Si su crédito tiene una mora superior a los 90 días, debe comunicarse a la línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211, para poder acceder a los beneficios.

La entidad hizo un llamado a los deudores para que aprovechen los beneficios disponibles antes del 20 de junio y normalicen el estado de sus créditos educativos. Foto: Montaje con fotos de: SEMANA/Getty Images.