¿Quiere estudiar en Japón? Pasos para aplicar a becas que cubren matrícula, manutención y tiquetes

El Icetex anunció recientemente la apertura de cuatro convocatorias dirigidas a colombianos interesados en realizar estudios presenciales en universidades e instituciones japonesas a partir de 2027.
Las convocatorias corresponden a programas de pregrado profesional, formación tecnológica en institutos Kosen, entrenamiento técnico especial en instituciones Senshû-gakkô y estudios de maestría y doctorado en diferentes áreas del conocimiento. Todas las becas son financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT).
“Estas convocatorias fortalecen la cooperación educativa entre Colombia y Japón, y representan una oportunidad para que más colombianos accedan a formación de alta calidad en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Desde el Icetex seguimos ampliando las oportunidades internacionales para estudiantes y profesionales que buscan transformar sus proyectos de vida a través de la educación”, afirmó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.
Las becas contemplan cobertura de matrícula, costos académicos, tiquetes aéreos ida y regreso Colombia–Japón–Colombia y apoyos económicos mensuales para sostenimiento.
En el caso de pregrados, programas tecnológicos y entrenamiento técnico especial, los estipendios mensuales ascienden a 117.000 yenes japoneses (equivalente a 2.800.000 pesos colombianos, aproximadamente).
Para maestrías y doctorados, los apoyos mensuales van desde 143.000 hasta 145.000 yenes japoneses (desde 3.400.000 hasta 3.500.000 pesos colombianos, aproximadamente), según el nivel académico.
Las cuatro convocatorias disponibles son:
- Programa Monbukagakusho para pregrados en diferentes áreas de Japón: dirigido a bachilleres colombianos interesados en cursar programas universitarios presenciales en universidades japonesas. Tendrá una duración de 48 meses más un año preparatorio.
- Programa Monbukagakusho para formación técnica y tecnológica (KOSEN): orientado a bachilleres interesados en estudios tecnológicos e ingenierías en institutos técnicos japoneses. La formación tendrá una duración de 36 meses más un año preparatorio.
- Programa Monbukagakusho para entrenamiento técnico especial: enfocado en formación técnica especializada en áreas como tecnología, negocios, moda, educación y bienestar, entre otras. El programa tendrá una duración de 24 meses más un año preparatorio.
- Programa Monbukagakusho para maestrías y doctorados: dirigido a profesionales colombianos y estudiantes próximos a graduarse que deseen adelantar estudios de posgrado e investigación en universidades japonesas. Los programas tendrán una duración entre 24 y 48 meses.
Entre los requisitos generales se encuentran acreditar excelencia académica, dominio del idioma inglés con nivel mínimo B2 y cumplir con las condiciones específicas de cada convocatoria. Las personas interesadas podrán consultar los términos completos y realizar su postulación a través de los canales oficiales del Icetex.
Las personas interesadas deberán llenar el formulario de inscripción del Gobierno de Japón en: https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2026/04/2027_Application_CofTechnology.pdf, para poder realizar su postulación a través de la plataforma del Icetex, www.icetex.gov.co, hasta el próximo 1 de junio de 2026, cargando la documentación requerida en formato digital y cumpliendo estrictamente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
“Todos los trámites con el Icetex se deben realizar de manera directa, sin intermediarios. Estos requerimientos no tienen costo, y la entidad reitera su llamado para que las y los aspirantes de las convocatorias no se dejen engañar por tramitadores. Quienes conozcan estos casos, deben reportarlos al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co“, subrayó la entidad.