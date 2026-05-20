Paso a paso para inscribirse en ‘Ser Profe 2026′, la convocatoria para docentes provisionales del Estado

Hace algunos días, la Secretaría de Educación de Bogotá abrió una nueva convocatoria par el programa ‘Ser Profe 2026′, que busca a docentes interesados en ubicarse en alguno de los colegios públicos que existen en todo el país de manera temporal. Es importante tener en cuenta que hay dos plataformas. La primera para Bogotá, mencionada anteriormente y la que funciona a nivel nacional que se denomina ‘Sistema Maestro’.

A través de la plataforma de Bogotá se pueden postular normalistas superiores, licenciados en educación, y profesionales no licenciados con títulos relacionados con áreas del conocimiento habilitadas para la docencia.

La nueva convocatoria busca fortalecer el talento docente en instituciones públicas del país. Foto: Getty Images

Aquí le contamos el paso a paso y los requisitos que debe cumplir si desea aplicar a la vacante:

No puede estar vinculado al servicio educativo oficial en el Distrito o en cualquier otra entidad territorial certificada, ya sea como docente provisional, en período de prueba o docente en propiedad.

Debe tener mínimo 18 años de edad y máximo 70 años.

Si el candidato preseleccionado deberá presentar la certificación de consulta en el REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), conforme al artículo 5 de la Ley 2097 de 2021.

Icetex anuncia la renovación de 107.000 créditos para el segundo semestre del 2026: estas son las fechas

Para registrarse lo primero que debe hacer es tener sus documentos escaneados de manera individual. Luego debe entrar a la plataforma https://selecciondocentes.educacionbogota.edu.co/.

Atención docentes: ya están disponibles nuevas oportunidades para ingresar al sistema educativo público. Foto: Universidad de Antioquia

Posteriormente, debe diligenciar los formularios del aplicativo. Es importante que la información que allí exponga coincida con la que está en los soportes cargados. Finalmente cargue la documentación que le piden y mantenga actualizados sus datos personales.

La Universidad Nacional abre sus laboratorios para impulsar innovación y tecnología en Bogotá

Si usted está fuera de Bogotá, debe hacer su aplicación a través de ‘Sistema Maestro’. Allí, cada entidad territorial se encargará del proceso, que utiliza dos tablas de ponderación, una para profesores de carácter rural, con un vínculo focalizado. La otra de manera general, para jóvenes entre los 18 y 28 años sin experiencia docente.

Conozca los requisitos y el paso a paso para aplicar a las vacantes docentes disponibles para 2026. Foto: Getty Images