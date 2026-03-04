Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

Las condiciones laborales son formales y este sábado los maestros podrán asistir a un prestigioso hotel de Bogotá para obtener información.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

4 de marzo de 2026, 7:04 p. m.
Las salas de los profesores estadounidenses pueden estar a cargo de colombianos.
Las salas de los profesores estadounidenses pueden estar a cargo de colombianos. Foto: Getty Images

La organización estadounidense Participate Learning anunció una convocatoria en el país norteamericano que abre vacantes dirigida a profesionales en educación primaria, inmersión en español, ciencias, matemáticas y educación especial. Los estados en los que los colombianos pueden aplicar son Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

Esta convocatoria abrió vacantes específicamente para docentes colombianos con contrato formal, acompañamiento en visa y salarios equiparados al sistema educativo estadounidense.

Directores y maestros en varios estados advierten que la baja matrícula extranjera ya provoca recortes de fondos y el cierre de programas esenciales.
Directores y maestros en varios estados advierten que la baja matrícula extranjera ya provoca recortes de fondos y el cierre de programas esenciales. Foto: Getty Images

Los docentes seleccionados firmarán contratos con escuelas públicas estadounidenses, lo que les permitirá residir y trabajar legalmente en el país. Las condiciones laborales son equivalentes a las de los maestros locales, ya que les darán beneficios como seguro médico y, en algunos casos, apoyo para que viajen con su cónyuge e hijos menores de edad.

Salario para los docentes colombianos

El paquete salarial ofrecido ronda entre 41.000 y 55.000 dólares al año, es decir, aproximadamente entre 149 y 200 millones de pesos colombianos anuales, dependiendo de la experiencia profesional, formación académica y el distrito escolar asignado.

Estas cifras están en línea con los salarios reportados en programas similares de contratación internacional, donde sueldos entre 36.000 y 50.000 dólares al año también se ofrecen a través de visas J-1 en ciertos estados, incluyendo beneficios como seguro y planes de retiro.

Requisitos para aplicar

  • Contar con nivel avanzado de inglés.
  • Acreditar mínimo dos años de experiencia docente a tiempo completo, posterior a la obtención del título universitario.
  • Estar actualmente activo como docente o con experiencia reciente.
  • Tener licencia de conducción vigente y disponibilidad para residir en EEUU por al menos dos años.

¿Cómo aplicar a este programa?

La aplicación no tiene costo y el próximo 7 de marzo se hará una reunión en la que le explicarán a los colombianos el paso a paso para seguir adelante con su postulación. Esta reunión tendrá lugar en el Hotel Marriott de Bogotá a las 10 de la mañana.

Además del salario y apoyo para la visa, los docentes internacionales pueden beneficiarse de redes profesionales y experiencias multiculturales dentro de las escuelas estadounidenses.

Programas como el BridgeUSA J-1 Teacher Exchange, promovido por organizaciones patrocinadoras aprobadas por el Departamento de Estado de EE. UU., facilitan también oportunidades de intercambio cultural y desarrollo profesional.

Estas vacantes representan una oportunidad significativa para docentes colombianos interesados en una experiencia internacional con respaldo contractual.

Desplome histórico de estudiantes inmigrantes tras el endurecimiento de las políticas migratorias.
Desplome histórico de estudiantes inmigrantes tras el endurecimiento de las políticas migratorias. Foto: Getty Images

Noticias Destacadas