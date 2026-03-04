Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

La organización estadounidense Participate Learning anunció una convocatoria en el país norteamericano que abre vacantes dirigida a profesionales en educación primaria, inmersión en español, ciencias, matemáticas y educación especial. Los estados en los que los colombianos pueden aplicar son Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

Esta convocatoria abrió vacantes específicamente para docentes colombianos con contrato formal, acompañamiento en visa y salarios equiparados al sistema educativo estadounidense.

Los docentes seleccionados firmarán contratos con escuelas públicas estadounidenses, lo que les permitirá residir y trabajar legalmente en el país. Las condiciones laborales son equivalentes a las de los maestros locales, ya que les darán beneficios como seguro médico y, en algunos casos, apoyo para que viajen con su cónyuge e hijos menores de edad.

Salario para los docentes colombianos

El paquete salarial ofrecido ronda entre 41.000 y 55.000 dólares al año, es decir, aproximadamente entre 149 y 200 millones de pesos colombianos anuales, dependiendo de la experiencia profesional, formación académica y el distrito escolar asignado.

Estas cifras están en línea con los salarios reportados en programas similares de contratación internacional, donde sueldos entre 36.000 y 50.000 dólares al año también se ofrecen a través de visas J-1 en ciertos estados, incluyendo beneficios como seguro y planes de retiro.

Requisitos para aplicar

Contar con nivel avanzado de inglés.

Acreditar mínimo dos años de experiencia docente a tiempo completo, posterior a la obtención del título universitario.

Estar actualmente activo como docente o con experiencia reciente.

Tener licencia de conducción vigente y disponibilidad para residir en EEUU por al menos dos años.

¿Cómo aplicar a este programa?

La aplicación no tiene costo y el próximo 7 de marzo se hará una reunión en la que le explicarán a los colombianos el paso a paso para seguir adelante con su postulación. Esta reunión tendrá lugar en el Hotel Marriott de Bogotá a las 10 de la mañana.

Además del salario y apoyo para la visa, los docentes internacionales pueden beneficiarse de redes profesionales y experiencias multiculturales dentro de las escuelas estadounidenses.

Programas como el BridgeUSA J-1 Teacher Exchange, promovido por organizaciones patrocinadoras aprobadas por el Departamento de Estado de EE. UU., facilitan también oportunidades de intercambio cultural y desarrollo profesional.

Estas vacantes representan una oportunidad significativa para docentes colombianos interesados en una experiencia internacional con respaldo contractual.