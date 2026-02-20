Embajada de EE. UU. anuncia importante subsidio a proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

Este viernes, la embajada norteamericana en Bogotá emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía colombiana, enfatizando la importancia de mantenerse informados sobre programas de cooperación internacional y recomendaciones de seguridad, citando un nuevo programa de subsidios impulsado por el Departamento de Estado del país norteamericano.

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció un nuevo Programa de Pequeñas Subvenciones para el Acelerador de Innovación de Ciudades Digitales, que busca impulsar al sector privado latinoamericano con tecnología estadounidense.

La iniciativa se realizará a través de la Oficina de Ciberespacio y Policía Digital de Estados Unidos (CDP) y priorizará propuestas que incluyan organizaciones estadounidenses y locales de América Latina para la consecución del proyecto.

En Colombia han aumentado el número de transferencias digitales. Foto: Creado por Gemini IA Foto: El País

Es decir, Estados Unidos apoyará financieramente los proyectos tecnológicos de los ciudadanos que tengan un objetivo de crecimiento ciudadano usando tecnología estadounidense. Los postulantes deben tener en cuenta que las tecnologías que sean propuestas ya deben haber sido probadas, funcionan y están prácticamente listas para usarse comercialmente.

¿Quiénes pueden aplicar?

Organizaciones no gubernamentales/sin fines de lucro con sede en EE. UU., con o sin estatus 501(c)(3) del código tributario de EE. UU.

Organizaciones sin fines de lucro/organizaciones no gubernamentales (ONG) con sede en el extranjero.

Entidad Pública Extranjera (EPF): gobiernos extranjeros y sus agencias a nivel local (ciudad/municipal).

Organizaciones internacionales públicas.

Organismos públicos extranjeros.

Instituciones de educación superior privadas, públicas o estatales con sede en EE. UU.

Instituciones de educación superior, privadas o públicas con sede en el extranjero.

Instituciones con fines de lucro con sede en Estados Unidos o extranjeras.

Requisitos de la aplicación

Proporcionar un razonamiento claro y basado en evidencia para elegir el país o los países de destino.

Integrar soluciones basadas en lo digital y demostrar cómo el proyecto promueve la infraestructura digital segura, cataliza el crecimiento económico, los estándares tecnológicos confiables, otros servicios urbanos y otros objetivos relevantes.

Muestre por qué la ubicación seleccionada ofrece un gran potencial para generar un impacto significativo y mensurable.

Tenga en cuenta los recursos existentes y las iniciativas en curso en la ciudad objetivo.

Abordar desafíos bien documentados, brechas en la aplicación regulatoria, prioridades políticas u otros factores de alto perfil.

Proporcionar un plan claro sobre cómo lograrán la aceptación integral de las partes interesadas locales.

*Cuando corresponda*, incluya planes de mantenimiento para equipos, fuerza laboral y hardware y/o software.

Cómo aplicar al subsidio