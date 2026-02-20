La embajada de Estados Unidos anunció la apertura de inscripciones para cursos gratuitos de inglés en línea, una iniciativa global del Departamento de Estado.

Con esto se busca fortalecer las competencias lingüísticas y profesionales de estudiantes y docentes en distintos países.

Los programas se impartirán de forma virtual y están diseñados tanto para el aprendizaje del idioma con fines laborales como para la formación de profesores de inglés.

Una oferta educativa impulsada por el Departamento de Estado

La convocatoria hace parte del programa Online Professional English Network (OPEN), una iniciativa del Gobierno estadounidense que ofrece cursos virtuales universitarios y capacitación docente mediante plataformas de aprendizaje digital.

El objetivo es promover el aprendizaje del inglés como herramienta clave para el acceso a oportunidades académicas, laborales y de intercambio internacional, además de crear redes profesionales entre participantes de distintos países, como se registra en la página de exchanges.satte.gov.

Los cursos utilizan tecnología educativa avanzada y están diseñados para familiarizar a los participantes con metodologías actuales en la enseñanza del inglés y con temas profesionales vinculados al idioma.

Además, los estudiantes pueden interactuar con expertos y colegas internacionales, fortaleciendo la cooperación académica global.

Embajada de EE. UU. abre cursos virtuales de inglés. Foto: Foto: Istock - Especial para El País

Formación para estudiantes y capacitación docente

La convocatoria incluye cursos dirigidos a estudiantes que buscan mejorar su inglés para sectores profesionales, así como programas de desarrollo profesional para docentes.

Entre las opciones disponibles figuran cursos orientados al turismo, los negocios, el emprendimiento y el desarrollo profesional, así como programas enfocados en metodologías de enseñanza del idioma.

Las inscripciones se organizan en ciclos a lo largo del año, con fechas específicas de apertura y cierre para cada cohorte.

Los cursos están disponibles en modalidad autoguiada, lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo o interactuar con instructores y otros estudiantes.

En algunos casos, los participantes que completen los módulos con éxito pueden recibir certificados o insignias digitales emitidas por el Departamento de Estado, lo que fortalece su perfil académico o laboral.

El acceso gratuito a cursos de inglés en línea se suma a otras herramientas educativas impulsadas por el Gobierno estadounidense, como plataformas de aprendizaje y recursos multimedia disponibles para estudiantes de todo el mundo.

De esta forma se refuerza la enseñanza del idioma, como un puente para la movilidad académica y profesional.