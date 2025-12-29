Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

La oferta laboral para programadores recién graduados ha bajado drásticamente y esto también ha afectado a los graduados de la Universidad de Stanford.

La inteligencia artificial ha creado nuevas dinámicas en gran parte de las industrias, incluyendo por supuesto a la informática, lo que se ha reflejado en las cifras que indican como se ha modificado la demanda de programadores junior.

Regularmente, carreras como las de ingeniería de software tenían una alta demanda laboralmente, pero eso ha cambiado en el último tiempo, pues herramientas de inteligencia artificial pueden sobrepasar las capacidades de un programador recién graduado y esto genera preocupación al interior de los estudiantes y personas a punto de graduarse.

Las oportunidades para estas personas se van reduciendo y puede generar serios problemas por esa mencionada falta de oportunidades.

Puede que esto genere una brecha mucho más amplia a futuro, ya que en este momento para tareas muy avanzadas requieren programadores con gran experiencia, pero al reducirse la posibilidad de que programadores recién graduados entren en el mercado laboral crea problemas para adquirir la experiencia necesaria para tareas más avanzadas.

De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Stanford, cayó un 20% el empleo para desarrolladores entre 22 y 25 años, después de haber alcanzado su punto máximo a finales del año 2022 (ChatGPT fue lanzado el 30 de noviembre del 2022).

Aunque esto ha afectado a recién graduados de la Universidad de Stanford, no es algo exclusivo de esta universidad, pues es algo que afecta de manera transversal a todas las otras universidades.

De acuerdo con lo informado por el medio de comunicación Los Angeles Times, las exigencias ahora se han incrementado para los empleos.

Los debates en torno a la inteligencia artificial siguen llamando la atención, pues ahora se tiene que pensar en salvaguardar también la estabilidad económica, el remplazo de personas en ciertas tareas por herramientas de IA puede ocasionar también que se desencadenen problemas sociales.

En el territorio de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, firmó un decreto que busca centralizar las regulaciones de la inteligencia artificial, permitiendo de esa manera que esta opere dentro de un único marco legal.

El presidente norteamericano buscaría con este decreto impedir que en cada uno de los estados tenga restricciones diferentes respecto a este tema, si no que las restricciones provengan de una única fuente.

“No tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación. No puede haber 50 fuentes distintas” Afirmó el mandatario norteamericano.