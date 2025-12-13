Disney se deja cautivar por la inteligencia artificial: Acuerdo con OpenAI permitirá que se utilicen sus personajes dentro de IA Sora

La famosa empresa norteamericana de entretenimiento Walt Disney y OpenAI anunciaron un acuerdo en el cual se concede una licencia de tres años, la cual permite a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes emblemáticos de Disney mediante inteligencia artificial (IA).

Según el acuerdo, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en la plataforma de generación de videos Sora de OpenAI y en ChatGPT, de acuerdo con información difundida por las dos compañías.

Aparte de eso, Disney hará una inversión de 1.000 millones de dólares en OpenAI, así como, la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT.

Se podrá generar contenido con IA utilizando los personajes de Disney. | Foto: adobe stock

De esta manera, se demuestra un interés real de empresas como Disney, de ser parte de la revolución tecnológica que ha ocasionado la inteligencia artificial.

El rápido desarrollo de la IA “es un momento importante para nuestra industria”, declaró el director general de Disney, Bob Iger.

Este acuerdo no solo se convierte en un hito dentro de la industria, se convierte en una transformación real en la que cambia la forma en la que la industria del entretenimiento interactúa con su público, esto genera una personalización de consumo sin precedentes.

La alianza con OpenAI ofrecerá “oportunidades más amplias a través de la IA generativa, respetando y protegiendo al mismo tiempo a los creadores y su trabajo”, añadió.

Para el CEO de OpenAI, Sam Altman, este acuerdo “muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable”.

Entre los personajes disponibles para las creaciones estarán Mickey Mouse, Minnie Mouse, Elsa de Frozen y héroes de Marvel como Iron Man y el Capitán América, así como íconos de La guerra de las galaxias, como Darth Vader y Yoda.

El acuerdo excluye las voces de los actores y el parecido físico con ellos.

Acuerdo permite también utilizar personajes de las franquicias Pixar, Star Wars y Marvel, | Foto: Pixar

Ambas compañías enfatizaron su compromiso con el uso responsable de la IA, y OpenAI se comprometió a aplicar políticas y controles apropiados para cada edad, a fin de evitar la generación de contenido ilegal o dañino y proteger los derechos de autor.

Aunque este tipo de alianzas configuran un replanteamiento de como opera la industria, también hay que tener ciertas consideraciones, pues la legislación entorno a la inteligencia artificial no es clara y estos vacíos legales o “áreas grises” han generado debates y problemáticas que tiene que ser pensadas.

Se podrán crear videos con personajes de Disney | Foto: PIXAR

La propiedad intelectual es uno de los temas que más retumba en medio de todas estas nuevas discusiones y aunque la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados, la regulación de esta también debería estar haciéndolo con rapidez, para que a partir de allí se pueda generar un marco legal de operación dentro del uso ético y responsable de la misma.