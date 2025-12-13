Suscribirse

Disney se deja cautivar por la inteligencia artificial: Acuerdo con OpenAI permitirá que se utilicen sus personajes dentro de IA Sora

Acuerdo entre Disney y OpenAI permitirá crear videos con sus personajes.

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

13 de diciembre de 2025, 11:20 a. m.
(De izquierda a derecha): Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. Foto cortesía de Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. Reservados todos los derechos
Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. | Foto: Pixar

La famosa empresa norteamericana de entretenimiento Walt Disney y OpenAI anunciaron un acuerdo en el cual se concede una licencia de tres años, la cual permite a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes emblemáticos de Disney mediante inteligencia artificial (IA).

Según el acuerdo, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en la plataforma de generación de videos Sora de OpenAI y en ChatGPT, de acuerdo con información difundida por las dos compañías.

Aparte de eso, Disney hará una inversión de 1.000 millones de dólares en OpenAI, así como, la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT.

“La inteligencia artificial no cuenta con juicio clínico, no puede hacer diagnósticos ni intervenir de manera ética ante situaciones de riesgo”: Juan Carlos Granja, psicólogo clínico y educativo.
Se podrá generar contenido con IA utilizando los personajes de Disney. | Foto: adobe stock

De esta manera, se demuestra un interés real de empresas como Disney, de ser parte de la revolución tecnológica que ha ocasionado la inteligencia artificial.

El rápido desarrollo de la IA “es un momento importante para nuestra industria”, declaró el director general de Disney, Bob Iger.

Este acuerdo no solo se convierte en un hito dentro de la industria, se convierte en una transformación real en la que cambia la forma en la que la industria del entretenimiento interactúa con su público, esto genera una personalización de consumo sin precedentes.

Contexto: ChatGPT incorporó estas nuevas aplicaciones: así funcionarán

La alianza con OpenAI ofrecerá “oportunidades más amplias a través de la IA generativa, respetando y protegiendo al mismo tiempo a los creadores y su trabajo”, añadió.

Para el CEO de OpenAI, Sam Altman, este acuerdo “muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable”.

Entre los personajes disponibles para las creaciones estarán Mickey Mouse, Minnie Mouse, Elsa de Frozen y héroes de Marvel como Iron Man y el Capitán América, así como íconos de La guerra de las galaxias, como Darth Vader y Yoda.

El acuerdo excluye las voces de los actores y el parecido físico con ellos.

(De izquierda a derecha): Buzz Lightyear (con la voz de Tim Allen) y Woody (con la voz de Tom Hanks) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. Foto cortesía de Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. Reservados todos los derechos.
Acuerdo permite también utilizar personajes de las franquicias Pixar, Star Wars y Marvel, | Foto: Pixar

Ambas compañías enfatizaron su compromiso con el uso responsable de la IA, y OpenAI se comprometió a aplicar políticas y controles apropiados para cada edad, a fin de evitar la generación de contenido ilegal o dañino y proteger los derechos de autor.

Aunque este tipo de alianzas configuran un replanteamiento de como opera la industria, también hay que tener ciertas consideraciones, pues la legislación entorno a la inteligencia artificial no es clara y estos vacíos legales o “áreas grises” han generado debates y problemáticas que tiene que ser pensadas.

Luca y Alberto, dos monstruos marinos que lucen humanos al salir del agua, protagonizan la cinta que dirige Enrico Casarosa (“La Luna”). Disney/Pixar. All Rights Reserved.
Se podrán crear videos con personajes de Disney | Foto: PIXAR

La propiedad intelectual es uno de los temas que más retumba en medio de todas estas nuevas discusiones y aunque la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados, la regulación de esta también debería estar haciéndolo con rapidez, para que a partir de allí se pueda generar un marco legal de operación dentro del uso ético y responsable de la misma.

*Con información de AFP

