ChatGPT incorporó estas nuevas aplicaciones: así funcionarán

A principios de octubre, la herramienta de IA había incluido otras ‘apps’ como Coursera, Canva y Spotify.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 4:20 p. m.
ChatGPT ha incorporado las aplicaciones creativas de Adobe, que pueden usarse directamente desde el ‘chatbot’ para editar imágenes, trabajar en pdf. y crear nuevo contenido.

A principios de octubre, ChatGPT incorporó las aplicaciones, que pueden invocarse directamente en la conversación y ejecutarse con indicaciones, como se usa habitualmente el ‘chatbot’. Coursera, Canva, Booking y Spotify estaban entre las primeras aplicaciones confirmadas.

Este catálogo de aplicaciones se ha ampliado este miércoles con Photoshop, Acrobat y Adobe Express, que también pueden usarse directamente desde ChatGPT. Como informan en Engadget, su uso es gratuito, pero requiere que los usuarios inicien previamente sesión en su cuenta de Adobe.

Para activarlas, los usuarios tendrán que citar el nombre de la app y dirigirle una indicación o cargar una imagen para trabajar con ella. Las siguientes indicaciones no requieren la mención de la app, siempre que se use en la misma conversación.

OpenAI ha declarado una situación de “código rojo” en la compañía ante la presión de sus competidores, sobre todo de Google, de manera que reestructurará sus esfuerzos para mejorar la calidad de ChatGPT, con mejoras en las funciones de personalización para los usuarios y más velocidad, antes de enfocarse en otros productos.

La compañía de inteligencia artificial (IA) se está enfrentando al crecimiento de otras empresas en el sector, como es el caso de Google, que presentó recientemente la nueva versión de su modelo Gemini 3 con capacidades de razonamiento avanzado, así como su modelo de generación de imágenes Nano Banana Pro, que está teniendo una amplia acogida entre los usuarios.

Estos avances de Google están haciendo que la tecnológica aumente el número de usuarios que utilizan sus servicios, que actualmente cuenta con 650 millones de usuarios activos en la aplicación de su asistente Gemini, tal y como indicó en octubre de este año.

En este marco, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha enviado un comunicado a los empleados de la empresa en el que ha declarado que OpenAI está en situación de “código rojo”, la máxima urgencia para abordar problemas en la empresa, y ha detallado que, como consecuencia, realizará una reestructuración en su hoja de ruta para centrarse en mejorar su actual asistente ChatGPT, retrasando otros productos.

Así lo han recogido medios como The Wall Street Journal y The Information, quienes han tenido acceso al comunicado en el que Altman menciona que la compañía aún tiene que mejorar la experiencia de los usuarios su ‘chatbot’, concretamente ampliando las funciones de personalización, así como aumentando la velocidad y fiabilidad de sus respuestas y permitiendo que responda a una gama más amplia de preguntas.

*Con información de Europa Press

