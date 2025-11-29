Suscribirse

Descubrieron en la beta de ChatGPT que la IA está por tener un cambio significativo que nadie esperaba

La revisión de la beta reveló una función inesperada que podría alterar la experiencia en ChatGPT.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 7:52 p. m.
La versión preliminar dejó ver señales de un giro que no figuraba entre los cambios habituales.
Un hallazgo en la fase de pruebas mostró que la plataforma se prepara para una sorpresa no anticipada. | Foto: Getty Images / X - @btibor91

Hasta ahora, ChatGPT ha funcionado con fluidez y quienes usan la versión gratuita han podido acceder a múltiples funciones; sin embargo, esto podría cambiar el próximo año, ya que una revisión de la versión beta reveló ajustes importantes en camino.

Señales dentro del código que apuntan a un nuevo modelo

El hallazgo provino del ingeniero Tibor Blaho, quien analizó una versión beta de la aplicación en Android y encontró rastros de elementos relacionados con anuncios publicitarios.

De acuerdo con Blaho, en ese análisis aparecían menciones internas como “ads feature”, “bazaar content” o “search ads carousel”, indicios suficientes para sugerir que OpenAI estaría experimentando con un sistema de publicidad dentro del chatbot.

“La versión beta 1.2025.329 de la aplicación ChatGPT para Android incluye nuevas referencias a una ‘función de anuncios’ con ‘contenido de bazar’, ‘anuncio de búsqueda’ y ‘carrusel de anuncios de búsqueda’”, señaló Blaho.

Aunque las funciones no están activas todavía y no hay fecha oficial, la presencia de estos códigos podría significar que las pruebas ya están en marcha.

Las especulaciones apuntan a que, de avanzar este proyecto, podría implementarse en algún momento de 2026, extendiéndose gradualmente al resto de usuarios.

Contexto: ¿ChatGPT dejará de funcionar en WhatsApp? Esto es lo que se sabe

Publicidad dirigida y dudas sobre la futura experiencia

Un punto destacado por el portal Computerhoy es que si ChatGPT finalmente incorpora anuncios, estos podrían adaptarse fácilmente a los intereses de cada persona.

Esto se debería a la capacidad que tiene la plataforma de recordar ciertos hábitos o solicitudes, especialmente cuando se usa la función de memoria, lo que abriría la puerta a mensajes publicitarios ajustados al perfil del usuario, salvo que dicha opción se desactive.

Una mujer sostiene un teléfono celular frente a una pantalla de computadora que muestra el logotipo de ChatGPT, el 10 de febrero de 2025, en Edmonton, Canadá. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images)
La función de memoria permitiría que la publicidad se ajuste al perfil de quienes usan la plataforma. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Hasta el momento, OpenAI no ha confirmado públicamente esta posibilidad. No obstante, la idea de incluir publicidad ha circulado constantemente como una forma de rentabilizar la enorme cantidad de usuarios que utilizan la versión gratuita.

Si la beta resulta ser una señal definitiva, ChatGPT estaría a un paso de abandonar su histórica interfaz sin anuncios para adoptar un modelo más cercano al de otras aplicaciones masivas.

