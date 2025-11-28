¿ChatGPT dejará de funcionar en WhatsApp? Esto es lo que se sabe

Una decisión reciente de WhatsApp podría cambiar todo el ecosistema que incluye el uso de la inteligencia artificial dentro de la aplicación, pues la plataforma confirmó que dejará de permitir la presencia de chatbots desarrollados por compañías externas, lo que pone fin a la integración de servicios tan populares como ChatGPT y Copilot.

WhatsApp cambia las reglas y limita a su propio asistente

Tanto WhatsApp como las empresa de IA señalaron en comunicados que a partir del 15 de enero de 2026, los chatbots creados por empresas externas ya no podrán operar dentro de la aplicación.

La medida implica que herramientas como ChatGPT y Copilot dejarán de funcionar en las conversaciones, dejando como única opción disponible al asistente desarrollado por la casa matriz: Meta AI, la apuesta de la compañía de Mark Zuckerberg.

OpenAI confirmó esta decisión en un mensaje dirigido a sus usuarios:

“Lamentablemente, debido a un cambio en las políticas y condiciones de WhatsApp, ChatGPT dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026″, señaló OpenAI.

Aunque se retira de WhatsApp, OpenAI recordó que ChatGPT continuará activo en sus propias aplicaciones y plataformas oficiales. | Foto: Anadolu via Getty Images

Sin embargo, aclaró que su asistente seguirá activo a través de sus propias plataformas: las aplicaciones móviles, la versión web y ChatGPT Atlas para Mac.

“Aunque nos habría gustado mucho seguir ofreciéndote el servicio en WhatsApp, estamos centrados en facilitar al máximo la transición para todos nuestros usuarios”, señaló.

Copilot también se despide de la aplicación

Microsoft, emitió un mensaje de agradecimiento para quienes emplearon Copilot en WhatsApp desde su lanzamiento en 2024.

En su comunicado, la compañía destacó que millones de personas habían encontrado en esta herramienta un acompañante útil en un entorno cotidiano como la mensajería instantánea.

En su comunicado, Microsoft reconoció el impacto del asistente antes de anunciar su salida definitiva de WhatsApp en enero de 2026. | Foto: Composición de SEMANA: con imagen de WhatsApp, Microsoft y Getty

" Estamos muy orgullosos del impacto que ha tenido. Sin embargo, a partir del 15 de enero de 2026, Copilot dejará de estar disponible en WhatsApp”, señalaron en el comunicado.

Tanto OpenAI como Microsoft subrayaron que sus asistentes continuarán desarrollándose y funcionando con normalidad fuera de WhatsApp.