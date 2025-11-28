Tecnología
Google anunció una nueva función que extiende la duración de batería del celular hasta 4 horas más
La compañía reveló un modo especial en Maps que ayuda a conservar energía y sumar varias horas adicionales de autonomía.
Google dio a conocer una herramienta pensada para quienes dependen del celular durante largos recorridos, esta función, de acuerdo con la empresa, promete alargar la duración de la batería hasta unas cuatro horas más mientras se utiliza la navegación, una mejora que puede verse como un ‘salva vidas’ la diferencia en viajes prolongados o en momentos en los que no hay un cargador cerca.
Una pantalla más liviana para consumir menos energía
Esta novedad llega integrada en Google Maps y está enfocada principalmente en reducir al mínimo el desgaste del dispositivo.
Al activarse, la aplicación adopta una apariencia mucho más simple ya que se eliminan adornos visuales, botones secundarios y cualquier otro detalle que no sea necesario para orientarse en la ruta.
El resultado que señala la empresa con esta función es tener una vista limpia con tonos neutros y con lo indispensable para continuar con el mapa, acompañado de las indicaciones del próximo giro y una barra superior con lo básico del sistema.
Todo lo que pueda distraer o exigir más energía desaparece, incluidos accesos directos, fluctuaciones de velocidad o herramientas como el Asistente de Google.
Google explica que esta transformación permite que la navegación siga funcionando aun cuando la batería está muy baja, pues en ciertos modelos, ese ajuste puede traducirse en varias horas adicionales de uso, aunque el rendimiento final dependerá del brillo de la pantalla y de la configuración personal de cada usuario.
Cómo activarlo y cuándo está disponible
Encender el modo es rápido: basta con presionar el botón de encendido del teléfono mientras Maps está dando indicaciones. En ese instante, la aplicación adopta la versión ligera diseñada para ahorrar energía.
La compañía aclara que esta opción fue pensada exclusivamente para quienes van al volante. Por ahora, no está disponible al desplazarse a pie, en bicicleta o utilizando transporte público.
Con esta actualización, Google apuesta por hacer más eficiente el uso de la navegación en carretera, ofreciendo una alternativa útil para evitar que el celular se apague justo cuando más se necesita.