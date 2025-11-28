Suscribirse

Tecnología

Google anunció una nueva función que extiende la duración de batería del celular hasta 4 horas más

La compañía reveló un modo especial en Maps que ayuda a conservar energía y sumar varias horas adicionales de autonomía.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 11:41 p. m.
Google dejó claro que su nueva función beneficia únicamente a quienes conducen, reservando el modo eficiente para la navegación en carretera.
La herramienta entra en acción al presionar el botón de encendido, transformando la interfaz en una vista ligera y diseñada para consumir | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google dio a conocer una herramienta pensada para quienes dependen del celular durante largos recorridos, esta función, de acuerdo con la empresa, promete alargar la duración de la batería hasta unas cuatro horas más mientras se utiliza la navegación, una mejora que puede verse como un ‘salva vidas’ la diferencia en viajes prolongados o en momentos en los que no hay un cargador cerca.

Una pantalla más liviana para consumir menos energía

Esta novedad llega integrada en Google Maps y está enfocada principalmente en reducir al mínimo el desgaste del dispositivo.

Al activarse, la aplicación adopta una apariencia mucho más simple ya que se eliminan adornos visuales, botones secundarios y cualquier otro detalle que no sea necesario para orientarse en la ruta.

El resultado que señala la empresa con esta función es tener una vista limpia con tonos neutros y con lo indispensable para continuar con el mapa, acompañado de las indicaciones del próximo giro y una barra superior con lo básico del sistema.

Antes, todas las reseñas se mostraban con el nombre real de la cuenta de Google.
La empresa tecnológica introdujo una opción que optimiza el consumo del teléfono y prolonga su uso incluso en momentos críticos. | Foto: Getty Images

Todo lo que pueda distraer o exigir más energía desaparece, incluidos accesos directos, fluctuaciones de velocidad o herramientas como el Asistente de Google.

Google explica que esta transformación permite que la navegación siga funcionando aun cuando la batería está muy baja, pues en ciertos modelos, ese ajuste puede traducirse en varias horas adicionales de uso, aunque el rendimiento final dependerá del brillo de la pantalla y de la configuración personal de cada usuario.

Contexto: Google Maps añade nuevas opciones de privacidad en su sistema de reseñas: ahora podrá ocultar su nombre real

Cómo activarlo y cuándo está disponible

Encender el modo es rápido: basta con presionar el botón de encendido del teléfono mientras Maps está dando indicaciones. En ese instante, la aplicación adopta la versión ligera diseñada para ahorrar energía.

Samsung y otras marcas recomiendan desconectar el equipo antes de alcanzar la carga completa.
La tecnológica explicó que esta novedad solo opera cuando el usuario va al volante, dejando fuera los trayectos a pie, en bici o en transporte público. | Foto: Getty Images

La compañía aclara que esta opción fue pensada exclusivamente para quienes van al volante. Por ahora, no está disponible al desplazarse a pie, en bicicleta o utilizando transporte público.

Con esta actualización, Google apuesta por hacer más eficiente el uso de la navegación en carretera, ofreciendo una alternativa útil para evitar que el celular se apague justo cuando más se necesita.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Oscuro panorama en Liverpool en medio de la crisis y Luis Díaz les duele: señalan al verdadero culpable de su salida

2. Acopi confirmó su participación en la Mesa Tripartita para definir el salario mínimo 2026

3. Ideam entrega el pronóstico del clima en Colombia para el 29 y 30 de noviembre; advierte fuertes lluvias en estas regiones

4. Carolina Sabino respondió a los ofensivos mensajes que recibió mientras participaba en ‘MasterChef Celebrity’

5. Inteligencia artificial predice batacazo en el Junior vs. Nacional: veredicto encaminaría primer finalista

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GoogleBateríaCelularMapas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.