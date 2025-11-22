Tecnología
Google Maps añade nuevas opciones de privacidad en su sistema de reseñas: ahora podrá ocultar su nombre real
La plataforma sigue ampliando sus funciones para ofrecer una experiencia más completa y personalizada.
Google Maps se ha consolidado como una de las plataformas más utilizadas a nivel global para orientarse, explorar lugares y planificar rutas. A través de una interfaz intuitiva, permite acceder a mapas detallados, vistas satelitales y recorridos en tiempo real.
Además, ofrece información precisa sobre establecimientos, horarios, servicios y calificaciones, lo que facilita la toma de decisiones al momento de elegir restaurantes, hoteles o sitios de interés.
Aunque ya contaba con un amplio catálogo de funciones, la plataforma ha incorporado nuevas actualizaciones en los últimos años con el fin de ofrecer un servicio mucho más personalizado.
Recientemente, anunció que ahora permite ocultar el nombre real en las reseñas escritas en Google Maps, un cambio que mantiene la monitorización del servicio para detectar reseñas sospechosas.
Google Maps permitirá usar apodos en las reseñas
El servicio de navegación de Google, además de ofrecer indicaciones de rutas, permite descubrir nuevos establecimientos y lugares de interés, apoyándose en las reseñas que los usuarios publican.
Tradicionalmente, estos comentarios se mostraban con el nombre real asociado a la cuenta de Google. Sin embargo, desde este mes también será posible utilizar un apodo y una foto de perfil, tal como informó la compañía en un comunicado publicado en su blog.
Google aclaró que, independientemente de si los usuarios eligen mostrar su nombre real o un apodo, las reseñas seguirán vinculadas a su cuenta y se mantendrán las medidas de protección para detectar “reseñas sospechosas o falsas”.
La opción de usar un apodo se implementará a nivel global durante este mes y estará disponible en Google Maps para Android, iOS y versión de escritorio.
Los usuarios que comparten reseñas en Google Maps son conocidos como guías locales y poseen diferentes niveles según su participación y la utilidad de sus aportes. Además de escribir comentarios, pueden calificar lugares con estrellas y publicar fotografías y videos.
*Con información de Europa Press.