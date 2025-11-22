Suscribirse

Tecnología

Google Maps añade nuevas opciones de privacidad en su sistema de reseñas: ahora podrá ocultar su nombre real

La plataforma sigue ampliando sus funciones para ofrecer una experiencia más completa y personalizada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
23 de noviembre de 2025, 12:16 a. m.
Antes, todas las reseñas se mostraban con el nombre real de la cuenta de Google.
Antes, todas las reseñas se mostraban con el nombre real de la cuenta de Google. | Foto: Getty Images

Google Maps se ha consolidado como una de las plataformas más utilizadas a nivel global para orientarse, explorar lugares y planificar rutas. A través de una interfaz intuitiva, permite acceder a mapas detallados, vistas satelitales y recorridos en tiempo real.

Además, ofrece información precisa sobre establecimientos, horarios, servicios y calificaciones, lo que facilita la toma de decisiones al momento de elegir restaurantes, hoteles o sitios de interés.

Aunque ya contaba con un amplio catálogo de funciones, la plataforma ha incorporado nuevas actualizaciones en los últimos años con el fin de ofrecer un servicio mucho más personalizado.

Google también eliminó millones de cuentas falsas de empresas y bloqueó anuncios fraudulentos.
Google mantiene sistemas para identificar reseñas falsas o sospechosas, incluso con el uso de apodos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Recientemente, anunció que ahora permite ocultar el nombre real en las reseñas escritas en Google Maps, un cambio que mantiene la monitorización del servicio para detectar reseñas sospechosas.

Google Maps permitirá usar apodos en las reseñas

El servicio de navegación de Google, además de ofrecer indicaciones de rutas, permite descubrir nuevos establecimientos y lugares de interés, apoyándose en las reseñas que los usuarios publican.

Contexto: La verdad detrás de un supuesto y misterioso ‘agujero negro’ captado por Google Maps en medio del océano

Tradicionalmente, estos comentarios se mostraban con el nombre real asociado a la cuenta de Google. Sin embargo, desde este mes también será posible utilizar un apodo y una foto de perfil, tal como informó la compañía en un comunicado publicado en su blog.

Google aclaró que, independientemente de si los usuarios eligen mostrar su nombre real o un apodo, las reseñas seguirán vinculadas a su cuenta y se mantendrán las medidas de protección para detectar “reseñas sospechosas o falsas”.

Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real.
Google Maps es una aplicación que ofrece información en tiempo real. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La opción de usar un apodo se implementará a nivel global durante este mes y estará disponible en Google Maps para Android, iOS y versión de escritorio.

Los usuarios que comparten reseñas en Google Maps son conocidos como guías locales y poseen diferentes niveles según su participación y la utilidad de sus aportes. Además de escribir comentarios, pueden calificar lugares con estrellas y publicar fotografías y videos.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump revela detalles de plan de paz entre Ucrania y Rusia: no es una oferta final

2. MinDefensa sustentó compra de los aviones Gripen y manifestó que la adquisición se hizo con “responsabilidad y transparencia”

3. Tabla de posiciones de la liga colombiana: Santa Fe revive y aprieta el cuadrangular B

4. Milei sorprende con polémico nombramiento de un nuevo ministro: primera vez en más de 40 años

5. Por penales se definió el campeón de la Copa Sudamericana: Lanús y Mineiro se sacaron chispas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Google MapsGooglereseña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.